Violenta interrupción de Francisco Monti a Itai Hagman: "Cerrá el o..."

"Yo no lo interrumpí a usted. ¡Que cerrés el orto!... Porque yo estoy hablando acá porque me dieron la palabra. ¡No me interrumpas a mí, ni me hagás acotaciones! Estoy hablando con mucha seriedad... ¿Qué te pensás que sos?", expresó el diputado catamarqueño mientras el legislador de UP le respondía fuera del micrófono.

Lejos de terminar, la discusión fue escalando. "No te hagás el pesado, no te hagás el pesado", le advirtió Monti.

Francisco Monti Itai Hagman

Oscar Zago trataba de calmar los ánimos, mientras los cruces seguían entre ambos diputados, ubicados en primera fila, pero separados por un pasillo al medio. “No te hagás el pesado, no te hagás el pesado”, le advirtió Monti. “¿Te pensás que porque tenés las organizaciones sociales detrás te podés hacer el picante? No me interrumpas porque yo no los interrumpí a usted, ni a la diputada Strada (ubicada a la izquierda de Hagman), ni a ningún legislador de Unión por la Patria… Que no me interrumpa”.

La presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio se había acercado también para calmar los ánimos, y finalmente el cruce no pasó a mayores. Aunque al concluir, Monti retomó la discusión con Hagman por un instante más, ante las señales de Di Tullio para que parara.

El oficialismo obtuvo dictamen en la Bicameral de DNU

La comisión bicameral encargada de supervisar los decretos de necesidad y urgencia se reunió esta martes, con el objetivo de firmar el dictamen que permita llevar el tema a la sesión de mañana en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el debate por la elección de las autoridades atrasó todo ya que oficialismo y oposición empataron en la votación.

Alrededor de las 20 horas de este martes el oficialismo consiguó las 9 firmas de las 16 que tiene la comisión necesarias para poder avanzar. Por el lado del dictamen de mayoría dstuvieron Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Lisandro Almirón (LLA), Diego Santilli (PRO), Francisco Monti (UCR) y Oscar Zago (LLA) y el ex libertario Francisco Paoltroni. Por su parte, los restantes miembros, en su mayoría opositores, firmaron un dictamen de rechazo. El diputado Nicolás Massot no firmó ninguno.

En medio de esto, el bloque de Unión por la Patria le envió una carta al FMI en donde expresan su rechazo al DNU 179 por “autorizarse a sí mismo” a un nuevo endeudamiento “sin pasar por el Congreso ·en abierta violación a lo que dictaminan la Constitución Nacional y la Ley 27612″.

Además señalan que de continuar con un acuerdo vía un DNU “nuestra fuerza política que cuenta con una importante representación en ambas Cámaras del Congreso desconocerá el referido acuerdo, la deuda que surja del mismo y los compromisos contraídos”