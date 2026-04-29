Polémica: criticaron a Virginia Gallardo por sus selfies en el Congreso y subió la apuesta con su respuesta

Muchos usuarios interpretaron la postal como una actitud de desinterés frente al contexto político que se estaba debatiendo en ese momento, por lo que las reacciones no tardaron en multiplicarse.

image Criticaron a Virginia Gallardo por sus selfies en el Congreso.

Sin embargo, lejos de mantenerse al margen, la diputada decidió responder públicamente y lo hizo con un tono que generó todavía más revuelo. Desde su cuenta de X, compartió una nueva publicación en la que volvió a mostrarse maquillándose y lanzó un mensaje dirigido al fotógrafo que había tomado la imagen.

“¿Por qué no le sacás una foto a esta…?”, escribió, en una frase cargada de ironía que rápidamente volvió a instalar el tema en redes.

Y sumó: “No sabía que limpiarme un beso o hacer una selfie en un cuarto intermedio era un pecado. Comprénse una vida trolls. Me daría más penita ser ustedes”.

virginia-gallardo-jpg. Criticaron a Virginia Gallardo por sus selfies en el Congreso.

El episodio no solo generó repercusión por la foto inicial, sino también por la forma en la que eligió contestar en la red social "X".

La chicana de Sergio Palazzo a los diputados libertarios que hasta hizo reír a Martín Menem

Con un tono irónico que descolocó a los presentes, Palazzo le pidió intervención a Martín Menem utilizando una terminología que vinculó la autopercepción con la iconografía característica del movimiento libertario. "¿Le puede decir a los therians que se autoperciben leones que se callen un poquito?", lanzó el diputado nacional.

La frase hace alusión al término "therian" (personas que se identifican o sienten un vínculo espiritual o psicológico con un animal) y al uso constante de la figura del león como símbolo del espacio político que lidera Javier Milei.