Volvió a reunirse el Consejo de Mayo para hablar de la reforma laboral y fiscal
El encuentro estuvo comandado por Guillermo Francos para tratar los proyectos que Javier Milei quiere presentar una vez que se renueve el Congreso.
El Gobierno convocó este lunes a un nuevo encuentro del Consejo de Mayo para empezar a trabajar las reformas pretendidas en materia fiscal y laboral, que el presidente Javier Milei presentaría en el Congreso después del 10 de diciembre, cuando hayan entrado en funciones los nuevos integramtes de las dos Cámaras.
Con una clara expectativa puesta en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Gobierno concentró sus esfuerzos este lunes en el encuentro en Casa Rosada que estuvo presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
También dijeron presente el ministro Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en calidad de representante del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (por las provincias), Carolina Losada, en nombre del Senado; Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados; el actual Secretario General en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina(UOCRA), Gerardo Martínez, por los sindicatos; y Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), que representa los intereses de empresarios locales.
Tras la reunión Rappallini expresó que "cada miembro del consejo planteó su propuesta" para las reformas laboral y fiscal, y agregó: "Vamos a tener diversas reuniones para ir conjugando las distintas posturas y tener un proyecto común para presentar el 11 de diciembre".
A los seis representantes fijos de cada actor de la sociedad se sumaron en esta edición los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Julio Cordero (Trabajo), y los legisladores Luciano Laspina, diputado nacional e integrante del equipo económico del PRO; Lisandro Nieri, integrante del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR); y Martín Kerchner Tomba, senador provincial y contador.
En declaraciones a los medios Rappallini convino que hay diferencias de puntos de vista en el Consejo de Mayo, pero aclaró que "el punto es que la Argentina es un país que tiene 52% de presión fiscal y recauda solo el 28%".
"Lo que estamos planteando es que hay una gran parte de informalidad", subrayó.
"Es un proceso también que lleva tiempo. No se hace de un día para el otro. Hoy estamos viendo lo que está pasando en Brasil, que se está implementando el 1 de enero del 2026 y va a durar 6 años, hasta el 2032, esperamos hacerlo en menos tiempo", agregó Rappallini, que asistió acompañado por el director ejecutivo y economista jefe de la UIA, Diego Coatz, y por el presidente del departamento de Política Tributaria de la UIA, Carlos Abeledo.
Rappallini habló sobre la fugaz baja a 0% de las retenciones a la exportación y reconoció que es "un pedido que venimos haciendo desde el año pasado el de la baja de retenciones para la exportación, tuvimos una primera etapa que fue en junio, donde se bajó casi el 80% de todos los sectores industriales y queda pendiente todo el sector automotriz, acero, aluminio".
