Votó Axel Kicillof: "Hay que salir a votar, hay que decidir"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires votó en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata acompañado por su mujer Soledad Quereilhac. ¿Qué dijo?
Axel Kicillof llegó acompañado por su mujer y muy sonriente a votar este domingo. El ritual democrático tomó su tiempo porque lo recibieron vecinos y simpatizantes que demoraron su paso para saludarlo.
"Es una elección crítica en medio de una situación compleja que se empieza a resolver en las urnas"
El gobernador dio una conferencia tras emitir su voto. Allí enfatizó la necesidad de que la ciudadanía exprese su voluntad mediante el voto. "Estamos votando qué va a pasar en la Argentina", dijo Kicillof. También defendió el sistema electoral tradicional frente al de boleta única. "En septiembre se demostró que el sistema tradicional es más barato y andaba bien. Sigo sin entender por qué modificar algo que andaba bien. Este sistema es más caro. Nadie cuestionó el resultado de septiembre, así que no era un problema de fraude y era un sistema de costo menor", sostuvo el gobernador.
"Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo"
"Siempre estoy dispuesto a dialogar con Milei", dijo una vez más Kicillof. "Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo", cerró el mandatario provincial.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicios” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
Qué se vota el domingo en las elecciones legislativas
En el marco del calendario electoral de este año, el domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional: los argentinos eligen 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de José Luis Espert y su renuncia a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA).
Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el Gobierno de Javier Milei.
La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario