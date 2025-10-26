Votó Sergio Massa: "Esta es una elección crucial. La unión siempre hace la fuerza"

"Hace 30 años que participo y milito en la vida política bonaerense, y es el primer resultado que hay que mirar. En segundo lugar, hay que mirar cómo va a quedar el Congreso porque el gobierno va a tener la obligación de construir una mayoría que no tiene y nosotros tenemos que seguir siendo primera minoría. El tercer dato, obviamente, es cómo evolucionó la representación provincia por provincia", comentó.

Asimismo, el excandidato a presidente insistió: "Los niveles de participación que vemos son acordes a una elección legislativa de medio término y eso es muy importante. Mañana nos tenemos que levantarnos y seguir trabajando".

Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025

Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.

La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicios” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.

Qué se vota el domingo en las elecciones legislativas

En el marco del calendario electoral de este año, el domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional: los argentinos eligen 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de José Luis Espert y su renuncia a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA).

Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el gobierno de Javier Milei.

La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.