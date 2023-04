Wado de Pedro: "El pueblo sigue pidiendo por Cristina Kirchner"

Ante las especulaciones acerca de una eventual precandidatura tuya De Pedro aclaró que esa posibilidad todavía no está definida. "Vengo diciéndolo y lo voy a repetir. Mi experiencia de vivir en Mercedes es que no hay proyectos personales, es muy bueno bajar la ansiedad y dejar que la fuerza política defina".

De Pedro aprovechó además para resaltar que "cuando veo las encuestas no les creo casi nada. Para mí siempre subestiman, en 2019 nos daban perdiendo por dos puntos, y ganamos por 17".

Por otra parte, el ministro señaló que unas eventuales PASO en el oficialismo "es sano" debido a que "muchos nos dicen que nos peleamos y discutimos, la verdad es que no lo hacemos por cuestiones personales, estamos discutiendo el acuerdo con el FMI, la redistribución, funcionarios que no funcionan, qué hacer ante un Gobierno con una derrota como la de 2021. Son discusiones de modificar el rumbo hacia la gente, la industria nacional, los pequeños productores. Por eso, nos parece muy bueno tener unas PASO, ya que hay otra forma de hacer peronismo".

El macrismo y la falta de un proyecto de país

Tras la dura pelea interna que se generó en Juntos por el Cambio entre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el ex presidente Mauricio Macri, De Pedro, explicó cuál es el problema de fondo que los separa: "En la pelea entre Larreta y Macri no hay proyecto de país, no hay visión de cómo funcionar la Argentina, el futuro de la sociedad...".

"Sueño con una sociedad que pueda vivir y convivir en paz. Que puedan trabajar, formar, estudiar, que los padres puedan ayudar a los hijos en trabajar. Sueño con eso y hay sectores que ni siquiera sueñan ni planifican, se pelean por llegar al poder y saquear, para hacer negocios", advirtió el funcionario durante la nota con Julián Guarino.