Ya es oficial el fin: Manuel Adorni dejó de ser Jefe de Gabinete y hoy jura en su lugar Diego Santilli

La llegada de Santilli había sido anunciada el domingo, luego de una reunión que mantuvo con el presidente libertario en la Quinta de Olivos. Horas más tarde, el mandatario confirmó la decisión a través de sus redes sociales y anticipó que el funcionario asumiría formalmente este martes. La acto protocolar de jura está previsto para hoy a las 17.30.

Tras el anuncio, Milei explicó que eligió a Santilli por su experiencia política y su capacidad de gestión. Al mismo tiempo, volvió a expresar su respaldo a Adorni y aseguró que mantiene su confianza en el ahora exfuncionario, al sostener que su salida estuvo vinculada a las amenazas que, según afirmó, recibió su familia. Sin emabrgo las evidencias de corrupción se acumulan una sobre otra en la justicia.

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En paralelo, el Gobierno también oficializó cambios en el área de comunicación. Aceptó la renuncia de Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa y designó en su reemplazo a Fernández.

Fernández es locutor nacional y especialista en comunicación institucional. Antes de su incorporación al Gobierno desarrolló tareas en medios de comunicación y en el sector privado, donde integró el área de prensa de YPF. También trabajó en organizaciones como la Unión Industrial de Avellaneda, la Federación Argentina de la Industria Papelera, Plástica y Afines (FAUPPA) y la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas.

Con estas designaciones, el Ejecutivo completó la reorganización de la Jefatura de Gabinete y del área de Comunicación tras la salida de Adorni y Lanari.

Decreto 548/2026:

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Decreto 551/2026:

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