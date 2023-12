Ignacio Torres: "Vamos a quitarle a YPF las áreas que no explote"

"Ahora, hay áreas que YPF no está explotando en este momento. Y las provincias que somos dueñas de nuestros recursos, si YFP no explota esas áreas, se las vamos a quitar, privatizada o no", advirtió Nacho Torres.

El gobernador explicó que "la concesión significa que tenés que dar un presupuesto de inversión y tenés que explotar el área", y sostuvo que "si no la explotás es un trabajo que no estás generando en una provincia que necesita generar trabajo".

"Si YPF no va a explotar esas áreas, vamos a abrir el juego para que entren otras empresas", anticipó Torres, y concluyó: "Sería absurdo tener áreas sin explotar, sea YPF o cualquier otra empresa. Nosotros tenemos que generar divisas y exportar".

VAMOS A QUITARLE A YPF LAS ÁREAS QUE NO EXPLOTE



Sería absurdo privatizar YPF cuando su valor real es tres veces mayor a la cotización actual. Lo que tenemos claro es que Chubut es dueña de sus recursos y por eso vamos a abrirle el juego a otras empresas en las áreas que YPF… pic.twitter.com/ltDRlBaUtl — Nacho Torres (@NachoTorresCH) December 20, 2023

Antes de ingresar a la reunión de gobernadores, Torres también se refirió a YPF. "Tuve un reunión con Marín que tiene una visión estratégica de revalorizar la empresa y la verdad que pensar que privatizar una empresa de bandera con todo el potencial que tiene en un momento donde vale menos de la mitad de lo que tiene que valer sería absurdo”, aseveró en diálogo con La Opinión Austral.

“No esta la discusión de privatización. La discusión es que valga lo que tiene que valer y que explote lo que tiene que explotar. En Chubut si la empresa YPF no explota las áreas que tiene ociosas le vamos a quitar las áreas. Lo mismo vamos a hacer en Santa Cruz, lo hablamos con el gobernador de Santa Cruz de que tenemos que darle sostenibilidad a la cuenca y para darle sostenibilidad tenemos que generar trabajo. Es absurdo que tengamos un empresa que tenga áreas sin explotar ni trabajar”, avisó el mandatario provincial.