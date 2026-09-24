El Senado aprobó los cambios en la ley de Zonas Frías que establecen recortes en el subsidio al gas

En este sentido,la norma modifica sustancialmente la ley aprobada en 2021 y limita el subsidio tarifa por zona fría únicamente a la Región Patagónica, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la Puna. De esta forma, quedan excluidos del beneficio general automático más de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires (incluidos centros urbanos de alto consumo invernal como Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría y Tandil), además de departamentos de Córdoba, Santa Fe y La Pampa.