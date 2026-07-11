El Gobierno avanza en achicar el mapa de la Zona Fría para aumentar las tarifas del gas

El proyecto oficialista prevé que, en esos lugares, el beneficio estará restringido únicamente a las familias de menores ingresos que califiquen dentro del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), implementado por decreto.

Entre las zonas que mantienen el subsidio generalizado están las que ya contaban con los beneficios históricos para el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes, ubicadas en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Aunque varios legisladores ya manifestaron sus reparos a la iniciativa gubernamental, especialmente de las provincias afectadas, los senadores nacionales tratarán el nuevo mapa de la Zona Fría a partir del 6 de agosto, cuando la cámara alta retome las sesiones tras el receso invernal.