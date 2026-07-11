El Gobierno avanza en achicar el mapa de la Zona Fría para aumentar las tarifas del gas
Es una de las prioridades de la gestión anarcocapitalista, que basa su cacareado superávit en el ajuste que pesa sobre los bolsillos de los argentinos menos privilegiados.
Como se sabe, Javier Milei reunió a sus ministros y principales funcionarios en Casa Rosada tras el Tedeum del 9 de julio, que por primera vez tuvo la presencia de Diego Santilli como jefe de Gabinete y tuvo como uno de sus ejes los pasos a seguir para acelerar la reducción de las denominadas zonas frías e implica fuertes recortes en los subsidios domiciliarios al gas.
Además de los hermanos Milei y Santilli, dieron el presente los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), así como el superasesor Santiago Caputo, la senadora Patricia Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.
Más allá de las eventuales internas políticas que en ocasiones ponen en jaque la cohesión de la gestión anarcocapitalista, todas y todos manifestaron su acuerdo en achicar el Régimen de Zona Fría para achicar drásticamente los subsidios al consumo de gas residencial como una de las bases sobre las cuales sostener el cacareado superávit fiscal que al mismo tiempo sostiene al Gobierno.
La meta oficial es que el Senado sancione el proyecto tal como vino de la cámara baja, barriendo con la ampliación de subsidios que se había aprobado en 2021 y que, según los libertarios, “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema”, extendiendo el beneficio a regiones como la provincia de Buenos Aires, donde 55 ciudades perderán los beneficios de aprobarse el proyecto que ya cuenta con media sanción, además de populosos municipios de Córdoba y Santa Fe.
En cuanto al territorio bonaerense, se verán afectadas grandes aglomeraciones urbanas de alta demanda invernal, como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Azul, Olavarría y la mayor parte del corredor de la Costa Atlántica.
El proyecto oficialista prevé que, en esos lugares, el beneficio estará restringido únicamente a las familias de menores ingresos que califiquen dentro del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), implementado por decreto.
Entre las zonas que mantienen el subsidio generalizado están las que ya contaban con los beneficios históricos para el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes, ubicadas en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
Aunque varios legisladores ya manifestaron sus reparos a la iniciativa gubernamental, especialmente de las provincias afectadas, los senadores nacionales tratarán el nuevo mapa de la Zona Fría a partir del 6 de agosto, cuando la cámara alta retome las sesiones tras el receso invernal.
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