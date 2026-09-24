Axel Kicillof en C5N: "Cuenten conmigo para lo que haga falta; no podemos permitir cuatro años más de Milei"

En esa misma línea, el gobernador cuestionó la alineación geopolítica del Ejecutivo y la falta de sintonía con las agendas globales contemporáneas y apuntó: "Está todo el planeta hablando de regular la inteligencia artificial, todos menos Milei. Y nos está metiendo en guerras que no son nuestras".

Ante los recurrentes ataques y descalificaciones verbales por parte del mandatario nacional y sus funcionarios —recordando el paso del ministro Luis Caputo por la administración macrista—, el Gobernador señaló que se trata de un recurso discursivo ante el fracaso de las proyecciones oficiales: "Como el discurso de mejoras económicas se le cae en la cabeza, ahora pasaron la mejora económica para el 2028. Cuando algo sale bien es por ellos y cuando sale mal es la herencia. Es un gobierno de improvisaciones y escándalos".

Axel Kicillof sobre la construcción política de cara al futuro

Hacia el cierre del reportaje, al ser interrogado sobre las lecturas políticas en torno a su figura y un eventual lanzamiento presidencial tras su reciente acto en Avellaneda, Kicillof prefirió poner el foco en la necesidad de articular una alternativa colectiva:

"Yo dije que cuenten conmigo para lo que haga falta en esta construcción, y vamos a seguir trabajando. Hay que construir y no es contra nadie. Tenemos que construir porque no podemos permitir cuatro años más de Milei", concluyó el mandatario provincial.