Axel Kicillof en C5N: "Cuenten conmigo para lo que haga falta; no podemos permitir cuatro años más de Milei"
En una encendida entrevista televisiva, el gobernador cuestionó con dureza la política exterior del Gobierno y la eliminación del beneficio de Zonas Frías.
En medio de su intensa agenda política y tras las repercusiones por su viaje a los Estados Unidos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó con dureza contra la gestión de Javier Milei durante una entrevista en el canal C5N; y se refirió a su reciente frase de "cuenten conmigo" que se interpretó como una candidatura.
El mandatario provincial expuso un crítico diagnóstico sobre el impacto de las medidas económicas en los distritos bonaerenses y tildó de "papelón" la reciente exposición del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Uno de los ejes centrales de la denuncia del Gobernador estuvo vinculado al impacto tarifario y a lo que calificó como una metodología de presión política hacia los gobernadores, luego que el Senado aprobara los cambios en la ley de Zonas Frías que establecen recortes en el subsidio al gas.
"Hay algo que planteó el Gobierno, porque es un Gobierno que trabaja con la extorsión con las provincias. Todo lo plantea de esta manera. Hay muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires que se quedan sin el beneficio de Zonas Frías. Quiero decir que solo un distrito quedaría adentro, el resto todo afuera, pero otras provincias también. Es un Gobierno que ha aumentado un 1600% esas tarifas", disparó Kicillof, advirtiendo sobre el grave deterioro productivo, laboral e industrial que atraviesan las economías regionales.
Axel Kicillof criticó la gira internacional de Javier Milei
Al ser consultado sobre el paso del jefe de Estado por Nueva York, Kicillof fue tajante respecto a los resultados diplomáticos obtenidos y la retórica oficial: "En la ONU, Milei no consiguió ni foto ni reunión con Trump. El discurso de Milei en la ONU es un papelón. Milei tiene muy poco para mostrar y se enfocó en Malvinas. Recién ahora se le ocurrió defender la soberanía de la Argentina", ironizó.
En esa misma línea, el gobernador cuestionó la alineación geopolítica del Ejecutivo y la falta de sintonía con las agendas globales contemporáneas y apuntó: "Está todo el planeta hablando de regular la inteligencia artificial, todos menos Milei. Y nos está metiendo en guerras que no son nuestras".
Ante los recurrentes ataques y descalificaciones verbales por parte del mandatario nacional y sus funcionarios —recordando el paso del ministro Luis Caputo por la administración macrista—, el Gobernador señaló que se trata de un recurso discursivo ante el fracaso de las proyecciones oficiales: "Como el discurso de mejoras económicas se le cae en la cabeza, ahora pasaron la mejora económica para el 2028. Cuando algo sale bien es por ellos y cuando sale mal es la herencia. Es un gobierno de improvisaciones y escándalos".
Axel Kicillof sobre la construcción política de cara al futuro
Hacia el cierre del reportaje, al ser interrogado sobre las lecturas políticas en torno a su figura y un eventual lanzamiento presidencial tras su reciente acto en Avellaneda, Kicillof prefirió poner el foco en la necesidad de articular una alternativa colectiva:
"Yo dije que cuenten conmigo para lo que haga falta en esta construcción, y vamos a seguir trabajando. Hay que construir y no es contra nadie. Tenemos que construir porque no podemos permitir cuatro años más de Milei", concluyó el mandatario provincial.
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