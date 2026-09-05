Se afianza el aire antártico en el AMBA y vueve el frío con todo: cuándo llegan marcas de -4 grados
El ingreso de la masa de aire frío polar se hace sentir con crudeza, dejando registros térmicos acotados, chaparrones aislados y la curiosa caída de graupel.
El pronóstico anunciado se cumplió al pie de la letra y el aire antártico finalmente se instaló con firmeza sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la vuelta del frío. Tras el brusco descenso de temperaturas iniciado a mediados de semana, el panorama se mantuvo estable pero bajo un rigor térmico inusual para la época.
Durante este sábado, el AMBA amaneció con marcas bajas que no lograron repuntar por la tarde: las máximas se mantuvieron al límite de los 13 °C y el viento constante terminó por acentuar una sensación de frío penetrante a la que ni el sol logró contrarrestar.
La inestabilidad propia del choque entre el aire muy frío en altura y la superficie terrestre generó además un fenómeno llamativo: chaparrones breves acompañados por la caída de graupel en varios barrios de la región. Se trata de una precipitación intermedia —a menudo confundida con granizo fino o nieve granulada— compuesta por pequeñas bolitas de hielo blando y opaco que se desintegran con sólo presionarlas, originadas al congelarse las gotas de agua alrededor de un cristal de hielo en su caída.
El pico del frío: domingos bajo cero y cuándo repunta el termómetro
Lejos de aflojar, las condiciones anticiclónicas reforzarán el ingreso de aire desde el sur para consolidar una jornada dominical de características plenamente invernales.
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El domingo gélido: En la Ciudad de Buenos Aires la mínima rondará apenas 1 °C, con una máxima que no superará los 10 °C. Sin embargo, en distintos municipios del Conurbano bonaerense (GBA) el impacto será drástico, con registros previstos de entre 3 y 4 grados bajo cero durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Si bien habrá presencia de sol, las ráfagas de viento mantendrán una baja sensación térmica constante.
El arranque de semana y la mejora: El lunes mantendrá el pulso invernal con registros de entre 3 °C y 12 °C bajo un cielo estable. La buena noticia comenzará a percibirse a partir del martes, cuando el viento rote hacia el sector norte y permita una recuperación paulatina de la temperatura, ayudada por la mayor intensidad de la radiación solar en esta época del año.
De esta manera, sin nuevas irrupciones frías en el horizonte inmediato, el termómetro volverá a escalar hacia la segunda mitad de la semana con tardes que se acercarán nuevamente a los 20 °C, en un escenario que se mantendrá sin precipitaciones al menos hasta el próximo viernes.
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