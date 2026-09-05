Se afianza el aire antártico en el AMBA y vueve el frío con todo: cuándo llegan marcas de -4 grados

La inestabilidad propia del choque entre el aire muy frío en altura y la superficie terrestre generó además un fenómeno llamativo: chaparrones breves acompañados por la caída de graupel en varios barrios de la región. Se trata de una precipitación intermedia —a menudo confundida con granizo fino o nieve granulada— compuesta por pequeñas bolitas de hielo blando y opaco que se desintegran con sólo presionarlas, originadas al congelarse las gotas de agua alrededor de un cristal de hielo en su caída.