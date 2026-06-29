La predicción de Giuliano Simeone tras su grave lesión terminó cumpliéndose en el Mundial 2026

Lejos de quedarse únicamente con ese objetivo, el hijo de Diego Simeone también dejó otra declaración que con el tiempo terminó cumpliéndose. “Les digo que me acompañen hasta la muerte, que vamos a ir al Mundial. Se los firmo ya”, escribió en aquel intercambio. En ese momento, semejante afirmación parecía difícil de imaginar, ya que el delantero recién comenzaba un largo proceso de recuperación y todavía no existían certezas sobre cuándo podría volver a competir.

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Sin embargo, el atacante nunca dejó de trabajar para recuperar su mejor versión. Después de superar la lesión regresó al Atlético de Madrid, consiguió ganarse un lugar dentro del plantel y terminó convenciendo a Lionel Scaloni para integrar la lista definitiva de convocados al Mundial 2026. El premio llegó durante la tercera fecha de la fase de grupos, cuando el entrenador decidió incluirlo como titular frente a Jordania, con Argentina ya clasificada y dueña del primer puesto de su zona.

Tres años después de aquel mensaje enviado desde una cama de recuperación, Giuliano logró cumplir exactamente el objetivo que se había propuesto. La publicación no solo reflejó el largo recorrido que atravesó hasta llegar al Mundial, sino también la convicción con la que enfrentó uno de los mayores desafíos de su carrera.