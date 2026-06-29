La predicción de Giuliano Simeone tras su grave lesión terminó cumpliéndose en el Mundial 2026
El futbolista argentino emocionó a sus seguidores al compartir un video en el que repasó el camino recorrido desde la fractura que sufrió en 2023 hasta su debut como titular en la Copa del Mundo.
Giuliano Simeone atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y decidió compartirlo con una publicación cargada de emoción. Luego de debutar como titular con la Selección Argentina en el triunfo por 3-1 frente a Jordania por el Mundial 2026, el delantero utilizó sus redes sociales para recordar el difícil proceso que atravesó tras la grave lesión sufrida en 2023 y sorprendió al revelar una frase que escribió durante su recuperación y que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en realidad.
A través de un video publicado en Instagram, el futbolista repasó distintos momentos de los últimos tres años. La secuencia comienza con las imágenes de la fractura de tibia y peroné que sufrió durante un amistoso de pretemporada con Alavés, continúa con el largo proceso de rehabilitación, los entrenamientos para volver a competir y culmina con las escenas de su estreno como titular con la camiseta argentina en la actual Copa del Mundo.
La publicación estuvo acompañada por una frase que sintetiza el espíritu con el que afrontó uno de los momentos más difíciles de su carrera. “Elegí creer. 06/08/2023”, escribió Simeone junto al video, recordando la fecha en la que comenzó un camino que parecía lleno de incertidumbres y que terminó llevándolo al escenario más importante del fútbol internacional.
El momento más impactante de la publicación llegó cuando decidió mostrar una captura de un mensaje enviado apenas un día después de haber sufrido la lesión. El 8 de agosto de 2023, mientras todavía iniciaba su recuperación, Giuliano escribió en un grupo de WhatsApp denominado “Giuliano Work Team” una frase que hoy adquiere un significado especial: “Solo les voy a decir una cosa: el próximo Mundial voy a jugarlo”.
Lejos de quedarse únicamente con ese objetivo, el hijo de Diego Simeone también dejó otra declaración que con el tiempo terminó cumpliéndose. “Les digo que me acompañen hasta la muerte, que vamos a ir al Mundial. Se los firmo ya”, escribió en aquel intercambio. En ese momento, semejante afirmación parecía difícil de imaginar, ya que el delantero recién comenzaba un largo proceso de recuperación y todavía no existían certezas sobre cuándo podría volver a competir.
Sin embargo, el atacante nunca dejó de trabajar para recuperar su mejor versión. Después de superar la lesión regresó al Atlético de Madrid, consiguió ganarse un lugar dentro del plantel y terminó convenciendo a Lionel Scaloni para integrar la lista definitiva de convocados al Mundial 2026. El premio llegó durante la tercera fecha de la fase de grupos, cuando el entrenador decidió incluirlo como titular frente a Jordania, con Argentina ya clasificada y dueña del primer puesto de su zona.
Tres años después de aquel mensaje enviado desde una cama de recuperación, Giuliano logró cumplir exactamente el objetivo que se había propuesto. La publicación no solo reflejó el largo recorrido que atravesó hasta llegar al Mundial, sino también la convicción con la que enfrentó uno de los mayores desafíos de su carrera.
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