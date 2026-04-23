Rodrigo De Paul encendió la noche: Inter Miami ganó y sigue de cerca la cima en la MLS

El desarrollo del encuentro tuvo momentos de intensidad, con llegadas de ambos lados y una participación activa de Messi, quien generó varias situaciones de peligro, aunque sin poder convertir. El local también contó con oportunidades, pero se encontró con una defensa bien plantada y un arquero seguro que sostuvo el resultado cuando fue necesario.

Con este triunfo, el rosado de Fort Lauderdale alcanzó los 18 puntos y quedó a solo una unidad de Nashville, actual líder de la Conferencia Este. La pelea por el primer puesto se mantiene abierta y el equipo rosa se ilusiona con seguir escalando posiciones en las próximas jornadas.

de paul messi

El próximo desafío será frente a New England Revolution, en un encuentro que se disputará el 25 de abril en condición de local. Allí, buscará extender su buen momento y continuar presionando en lo más alto de la tabla, con la expectativa de consolidarse como uno de los principales protagonistas de la temporada.

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