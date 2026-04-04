Rosario Central vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
El Canalla juega en casa antes de su debut en la Libertadores, mientras que el Decano busca dar el golpe.
Rosario Central y Atlético Tucumán se enfrentarán este sábado desde las 21 en el Gigante de Arroyito, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El contexto marca el pulso del partido: el local tiene la mira puesta en su estreno en la Copa Libertadores y podría presentar una formación con varios suplentes.
El equipo rosarino llega con sensaciones encontradas. Por un lado, venía en una buena racha que lo había acomodado en la tabla; por otro, la caída 2-0 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza frenó su envión y lo dejó algo relegado en la pelea por la cima de la Zona B. Hoy se ubica sexto, con 18 puntos, todavía con margen pero sin demasiado espacio para descuidos.
Más allá del torneo local, el gran objetivo del semestre está claro: la fase de grupos de la Copa Libertadores. Central compartirá el Grupo H junto a Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central, y debutará el próximo jueves como local ante el conjunto ecuatoriano. En ese escenario, el cuerpo técnico analiza cuidar piernas y administrar cargas, mientras sigue de cerca la recuperación de Ángel Di María.
Del otro lado, Atlético Tucumán llega con un poco más de aire tras cortar la mala racha. El Decano viene de sumar dos triunfos consecutivos: uno en el Apertura frente a Gimnasia y otro en Copa Argentina ante Sportivo Barracas. Sin embargo, su campaña en el torneo todavía es floja y lo encuentra en el puesto 13 con apenas nueve unidades, obligado a sumar si quiere mantener chances de clasificación.
El probable once inicial de Rosario Central vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura
Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Luca Raffin, Alexis Soto y Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra; Gaspar Duarte, Pol Fernández y Jáminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
La posible formación de Atlético Tucumán vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura
Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Juan Infante; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Franco Nicola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Rosario Central vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
Hora: 21.00
TV: TNT Sports
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Hector Paletta
Estadio: Gigante de Arroyito
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