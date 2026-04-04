Rosario Central vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El equipo rosarino llega con sensaciones encontradas. Por un lado, venía en una buena racha que lo había acomodado en la tabla; por otro, la caída 2-0 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza frenó su envión y lo dejó algo relegado en la pelea por la cima de la Zona B. Hoy se ubica sexto, con 18 puntos, todavía con margen pero sin demasiado espacio para descuidos.