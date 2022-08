Revelan ocho trucos que nos ayudarán a vivir más tiempo

Se trata de los australianos griegos que viven en Melbourne. El especialista explicó cómo es el estilo de vida que persiguen y consideró que es ideal y recomendable para vivir hasta una edad muy madura.

aceite comidas.jpg

Cuáles son las claves para vivir más

DIETA

Los australianos griegos de Melbourne tienden a seguir una dieta mediterránea. No comen mucha carne roja, pero si muchas verduras. Obtienen gran parte de sus proteínas de las lentejas y los frijoles.

Esta dieta es increíblemente nutritiva, baja en grasas y baja en alimentos procesados, por lo que realmente mejora la salud, lo ayuda a mantener un cierto peso y a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre.

CULTIVAR TU COMIDA

El origen de los alimentos es crucial. Las verduras que ingieren, por lo general, provienen directamente de la huerta propia. Estas contienen una gran cantidad de antioxidantes y nutrientes que no se han deteriorado al ser transportadas al supermercado o al estar en las góndolas.

COMPRAR FRESCOS

Teniendo en cuenta que no todos disponemos del espacio para tener una huerta, debemos asegurarnos de comprar las más frescas que tengamos a mano. Buscaremos vegetales crujientes y de colores brillantes que no se marchiten y no se vean flácidos y tristes.

El doctor Norman Swan destacó que esta comunidad es "realmente quisquillosa" a la hora de ir de compras.

COCINAR BIEN

Ahora, lo más importante: se trata de qué hacemos con el producto que tenemos. Swan destaque que "comer alimentos crudos es mejor que comer alimentos procesados, sin duda", pero "cuando cocinas, estás cocinando una tormenta de sustancias antienvejecimiento".

En este punto se hace foco en la cocción de los alimentos. Comer juntos y socializar regularmente ayuda a protegerse de otro gran asesino: la soledad.

aceite comidas.jpg

DÍAS DE AYUNO

Aunque esta comunidad tenga una costumbre de la iglesia ortodoxa que indica 100 días de ayuno al año, ahora no son tan necesarios. El experto destacó como mejores los ayunos veganos en los que por un día solo comen plantas, no comen huevos, lácteos, carne, solo plantas por un día, a menudo con aceite de oliva.

VINAGRE

El doctor Norman señaló que hay alguna evidencia que sugiere que el vinagre también puede desempeñar un papel importante para vivir más tiempo. “El vinagre es un compuesto muy antiguo y la salsa secreta en algunas de las dietas de los pueblos longevos”, sostuvo.

OTRAS COCINAS

Aunque el especialista estime a la "dieta" griega australiana como una "forma de vida integral", no es la única que ofrece un impulso para la longevidad. “Si observa las dietas asiáticas, particularmente la dieta del sudeste asiático, vietnamita, china, aunque saben diferente, en realidad son muy similares”, indicó.

“No comen mucha carne roja, comen muchas verduras y cocinan con aceites monoinsaturados”, por lo tanto, no se necesita restringirse solo a los ingredientes mediterráneos.

EMPEZAR YA

Nunca se es demasiado grande ni demasiado chico para para hacer cambios positivos y saludables. Nunca debemos asumir que es demasiado tarde. Swan recomienda tratar de cocinar una comida al día al estilo mediterráneo y hacer ejercicio

norman swan.jpg El doctor Norman Swan sotiene que pequeños cambios en el estilo de vida pueden generar grandes cambios. Aster