Selección Argentina: Lionel Scaloni citó a un lateral que no juega en Europa por la lesión de Gonzalo Montiel
El lateral Agustín Giay fue convocado de urgencia a la Selección Argentina debido a la repentina lesión de Gonzalo Montiel para los próximos amistosos.
La cuenta oficial de la Selección Argentina confirmó una sorpresiva modificación de último momento en la lista de convocados. El joven defensor Agustín Giay, de gran presente en el Palmeiras de Brasil, se sumará de urgencia al plantel dirigido por Lionel Scaloni para la inminente doble fecha de amistosos programados.
La baja de Gonzalo Montiel y los próximos rivales
El llamado de urgencia al lateral derecho, surgido en las divisiones inferiores de San Lorenzo, se produjo a raíz de la obligada desafectación de Gonzalo Montiel. El campeón del mundo en Qatar sufrió una molestia física que le impedirá formar parte de la gira, forzando al cuerpo técnico a buscar rápidamente una alternativa de garantías en el exterior.
De esta manera, el futbolista que actualmente milita en el competitivo fútbol brasileño formará parte del plantel que afrontará los últimos dos amistosos previos al viaje al Mundial de Estados Unidos. Según el cronograma oficial estipulado por la AFA, los compromisos de la "Scaloneta" serán ante Mauritania el viernes 27 de marzo; y frente a Zambia, el martes 31.
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Esta sorpresiva convocatoria le otorga a Giay una inmejorable oportunidad para mostrarse y sumar roce internacional, permitiéndole afianzarse como una de las grandes proyecciones defensivas a futuro bajo la atenta mirada de Scaloni y todo su equipo de trabajo de cara a la máxima cita mundialista.
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