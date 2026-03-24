Mates y abrazo con Lionel Messi: Chiqui Tapia consiguió la foto más ansiada por Javier Milei

Desde su llegada a la Casa Rosada, el jefe de Estado ha querido acercarse a los campeones del mundo, pero el plantel mantiene una estricta lejanía respecto a los vínculos políticos partidarios. En medio de las tensiones latentes entre el Gobierno Nacional y la casa madre del fútbol, la dirigencia deportiva vuelve a dejar en claro que cuenta con el blindaje y el afecto incondicional de su máxima figura.