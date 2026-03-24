Mates y abrazo con Lionel Messi: Chiqui Tapia consiguió la foto más ansiada por Javier Milei
El presidente de la AFA recibió a Lionel Messi en Ezeiza. Compartieron mates y un cálido abrazo, logrando la imagen que el Gobierno tanto busca.
El capitán de la Selección Argentina arribó al país para la inminente doble fecha de amistosos y fue recibido por Claudio Tapia en el predio de Ezeiza. Allí, Lionel Messi protagonizó un encuentro íntimo con el dirigente, compartiendo sonrisas, una charla amena y unos buenos mates tradicionales.
El mensaje de Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y el trasfondo político
A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), el mandatario del fútbol nacional publicó las postales del esperado reencuentro que rápidamente se volvieron virales. "¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). TODOS JUNTOS", escribió Tapia, dejando un fuerte mensaje de unidad de cara a los próximos compromisos del equipo que dirige Lionel Scaloni.
Sin embargo, la postal de ambos compartiendo ese momento de distensión no pasa desapercibida en el ámbito del poder. Esta imagen de absoluta confianza con el astro rosarino es, en la actualidad, el máximo trofeo fotográfico que el presidente Javier Milei aún no ha podido conseguir.
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Desde su llegada a la Casa Rosada, el jefe de Estado ha querido acercarse a los campeones del mundo, pero el plantel mantiene una estricta lejanía respecto a los vínculos políticos partidarios. En medio de las tensiones latentes entre el Gobierno Nacional y la casa madre del fútbol, la dirigencia deportiva vuelve a dejar en claro que cuenta con el blindaje y el afecto incondicional de su máxima figura.
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