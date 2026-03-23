La novedad de Gastón Edul sobre Lionel Scaloni y la lista para el Mundial 2026 que se volvió viral
El periodista dio una llamativa primicia sobre el entrenador de la Selección Argentina que no pasó desapercibida en las redes sociales.
A menos de tres meses el inicio del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se encuentra ultimando detalles de la lista de 26 futbolistas que intentarán retener la corona, y mientras se sabe que persisten algunas dudas, el periodistas Gastón Edul sorprendió con una noticia al respecto.
De no mediar bajones muy pronunciados o lesiones graves, el pujatense tendría por lo menos 19 nombres ya confirmados. Algunos se juegan sus últimas fichas para entrar en consideración, mientras que otros parecen haber perdido algo de terreno por no sumar minutos en sus clubes.
Seguramente la fecha FIFA de marzo será determinante para el DT para terminar de probar variantes e intentar cerrar las últimas dudas en el armado de la nómina.
En este marco, el periodista de TyC Sports que cubre a la Selección sorprendió con una novedad que, si bien no brinda detalles sobre los nombres, sí pone de manifiesto que el entrenador se encuentra tomando sus últimas decisiones.
"Lionel Scaloni se reunió en una Shell para empezar a definir la lista para la Copa del Mundo 2026", apuntó este lunes Edul en sus redes sociales, para generar todo tipo de especulaciones.
Fueron varios los usuarios que se sorprendieron por el lugar elegido por el pujatense para trabajar en el armado del plantel. Algunos, incluso, lo relacionaron con ese rumor que indica que en Boca despidieron a un entrenador en una estación de servicio.
Lo cierto es que es un hecho que Scaloni deberá aprovechar estos días en que cuenta con sus dirigidos para terminar de armar la lista, en uno de los primeros grandes pases rumbo a la defensa de la coronoa.
La posible lista de 26 de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Siempre como un juego, como si el Mundial fuera hoy, en algunas semanas; y basándose en niveles actuales, últimas convocatorias y la consideración de Lionel Scaloni, minutouno.com armó una posible lista de 26.
Arqueros:
- Dibu Martínez - Casi confirmado
- Gerónimo Rulli - Casi confirmado
- Waltet Benitez o Juan Musso
- Nicolás Otamendi - Casi confirmado
- Cuti Romero - Casi confirmado
- Lisandro Martínez - Casi confirmado
- Nahuel Molina - Casi confirmado
- Gonzalo Montiel - Casi confirmado
- Nicolás Tagliafico - Casi confirmado
- Leonardo Balerdi
- Valentín Barco o Marcos Acuña
- Marcos Senesi
- Rodrigo De Paul - Casi confirmado
- Enzo Fernández - Casi confirmado
- Alexis Mac Allister - Casi confirmado
- Exequiel Palacios - Casi confirmado
- Leandro Paredes - Casi confirmado
- Nicolás González - Casi confirmado
- Giovanni Lo Celso
- Giuliano Simeone
- Lionel Messi - Casi confirmado
- Thiago Almada - Casi confirmado
- Lautaro Martínez - Casi confirmado
- Julián Álvarez - Casi confirmado
- Nico Paz - Casi confirmado
- Franco Mastantuono o Flaco López
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