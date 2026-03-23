La novedad de Gastón Edul sobre Lionel Scaloni y la lista para el Mundial 2026 que se volvió viral

Fueron varios los usuarios que se sorprendieron por el lugar elegido por el pujatense para trabajar en el armado del plantel. Algunos, incluso, lo relacionaron con ese rumor que indica que en Boca despidieron a un entrenador en una estación de servicio.

Lo cierto es que es un hecho que Scaloni deberá aprovechar estos días en que cuenta con sus dirigidos para terminar de armar la lista, en uno de los primeros grandes pases rumbo a la defensa de la coronoa.

La posible lista de 26 de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Siempre como un juego, como si el Mundial fuera hoy, en algunas semanas; y basándose en niveles actuales, últimas convocatorias y la consideración de Lionel Scaloni, minutouno.com armó una posible lista de 26.

Arqueros:

Dibu Martínez - Casi confirmado Gerónimo Rulli - Casi confirmado Waltet Benitez o Juan Musso Nicolás Otamendi - Casi confirmado Cuti Romero - Casi confirmado Lisandro Martínez - Casi confirmado Nahuel Molina - Casi confirmado Gonzalo Montiel - Casi confirmado Nicolás Tagliafico - Casi confirmado Leonardo Balerdi Valentín Barco o Marcos Acuña Marcos Senesi Rodrigo De Paul - Casi confirmado Enzo Fernández - Casi confirmado Alexis Mac Allister - Casi confirmado Exequiel Palacios - Casi confirmado Leandro Paredes - Casi confirmado Nicolás González - Casi confirmado Giovanni Lo Celso Giuliano Simeone Lionel Messi - Casi confirmado Thiago Almada - Casi confirmado Lautaro Martínez - Casi confirmado Julián Álvarez - Casi confirmado Nico Paz - Casi confirmado Franco Mastantuono o Flaco López