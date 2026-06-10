A 13 años del femicidio de Ángeles Rawson, la conmovedora carta de su madre: "Cuánto pesa tu ausencia"
En un nuevo aniversario del asesinato que conmocionó a la Argentina, Jimena Aduriz recordó a su hija con un emotivo mensaje.
El 10 de junio de 2013, Ángeles Rawson fue asesinada por Jorge Mangeri, encargado del edificio donde vivía, en la calle Ravignani 2360 del barrio porteño de Palermo. Hoy, en un nuevo aniversario del femicidio que conmocionó a Argentina, Jimena Aduriz, madre de la víctima, compartió una conmovedora carta para recordarla, evocando escenas de la vida que le arrebataron a la adolescente hace trece años.
"Cuánto pesa tu ausencia, es un ataúd en mi espalda que con el paso del tiempo se hace parte de ella... Tantas cosas han pasado, tantos recuerdos que dejaron de crearse, y la paradoja que lo siento como si hubiera sido ayer", escribió Jimena en medio del dolor.
En su mensaje, la mujer logró poner en palabras algunas de las imágenes cotidianas que conserva de Ángeles en su memoria, destacando situaciones de cada mañana, marcadas por el humor de la adolescente: “Tu pelo enmarañado, arrastrando tus pantuflas, con tu mal humor hasta que te tomabas tu té con dos tostadas y ahí empezabas a sonreír. Tus comentarios graciosos que daban en el blanco, y nos hacías reír”, recordó.
“Toda esa enorme vida de 16 añitos y tu futuro, eso te y me arrebataron. Hoy no puedo ser fuerte, mi amor... Mañana seguiré. Me duele demasiado, y te amo de la misma forma, Mumina de mami”, cerró en el escrito publicado en sus redes sociales.
El femicidio de Ángeles Rawson
Aquel lunes, Ángeles, de 16 años, salió de su clase de educación física en el colegio Virgen del Valle y fue caminando hasta su domicilio. El último registro de la adolescente con vida fue a las 09:50, cuando una cámara de seguridad de la calle Ravignani la filmó ingresando al edificio, pero nunca llegó a entrar a su departamento.
Mageri interceptó a Ángeles en el palier y llevó a algún lugar del edificio. Durante el juicio que se llevó a cabo en 2015, la fiscalía sostuvo que fueron al sótano mientras que la querella alegó que subieron al octavo piso bajo algún engaño. Una vez allí, el encargado intentó abusar sexualmente de la adolescente, pero esta se resistió.
La víctima se defendió hasta último momento. Mangeri la golpeó, la estranguló y la sofocó con sus propias manos. Según la Justicia, el ataque duró menos de diez minutos.
Para descartar el cuerpo, Mangeri lo ató y lo colocó dentro de bolsas de consorcio negras para sacarlo del edificio. Luego lo arrojó a un contenedor de basura.
Los restos fueron encontrados al día siguiente en la planta de tratamiento de residuos del Ceamse en José León Suárez, cuando un operario divisó el cadáver de la adolescente en la cinta transportadora de separación de basura.
Durante el juicio en 2015, las pruebas de ADN debajo de las uñas de Ángeles confirmaron que la joven llegó a rasguñar a su atacante para defenderse. El material genético coincidió en un 99.9% con el de Jorge Mangeri, quien presentaba heridas compatibles en sus brazos. El femicida fue condenado a prisión perpetua.
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