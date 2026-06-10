A 13 años del femicidio de Ángeles Rawson, la conmovedora carta de su madre: "Cuánto pesa tu ausencia"

El femicidio de Ángeles Rawson

Jorge Mangeri Ángeles Rawson Jorge Mangeri asesinó a Ángeles Rawson el 10 de junio de 2013

Aquel lunes, Ángeles, de 16 años, salió de su clase de educación física en el colegio Virgen del Valle y fue caminando hasta su domicilio. El último registro de la adolescente con vida fue a las 09:50, cuando una cámara de seguridad de la calle Ravignani la filmó ingresando al edificio, pero nunca llegó a entrar a su departamento.

Mageri interceptó a Ángeles en el palier y llevó a algún lugar del edificio. Durante el juicio que se llevó a cabo en 2015, la fiscalía sostuvo que fueron al sótano mientras que la querella alegó que subieron al octavo piso bajo algún engaño. Una vez allí, el encargado intentó abusar sexualmente de la adolescente, pero esta se resistió.

jorge mangeri juicio.jpg Confirmaron la sentencia de Jorge Mangeri por el crimen de Ángeles Rawson

La víctima se defendió hasta último momento. Mangeri la golpeó, la estranguló y la sofocó con sus propias manos. Según la Justicia, el ataque duró menos de diez minutos.

Para descartar el cuerpo, Mangeri lo ató y lo colocó dentro de bolsas de consorcio negras para sacarlo del edificio. Luego lo arrojó a un contenedor de basura.

Los restos fueron encontrados al día siguiente en la planta de tratamiento de residuos del Ceamse en José León Suárez, cuando un operario divisó el cadáver de la adolescente en la cinta transportadora de separación de basura.

Durante el juicio en 2015, las pruebas de ADN debajo de las uñas de Ángeles confirmaron que la joven llegó a rasguñar a su atacante para defenderse. El material genético coincidió en un 99.9% con el de Jorge Mangeri, quien presentaba heridas compatibles en sus brazos. El femicida fue condenado a prisión perpetua.