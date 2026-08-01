Cuándo prescriben las multas de tránsito en Argentina y cómo verificar tu estado
Las multas de tránsito no permanecen vigentes de manera indefinida, aunque los plazos cambian según la jurisdicción y el tipo de infracción.
Las multas de tránsito pueden generar complicaciones al momento de renovar la licencia de conducir, transferir un vehículo o realizar otros trámites administrativos. Por eso, resulta importante conocer si existen infracciones pendientes y cuáles son los plazos establecidos para que una sanción deje de ser exigible.
La prescripción no funciona de la misma manera en todo el país. Si bien la Ley Nacional de Tránsito establece criterios generales, cada provincia y municipio puede aplicar normas propias según la gravedad de la falta y el estado del expediente.
Además, el vencimiento del plazo no siempre implica que la multa desaparezca automáticamente. En determinados casos, el conductor debe solicitar formalmente la prescripción ante el juzgado de faltas o el organismo correspondiente.
Cuándo prescriben las multas
La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece como referencia que las infracciones leves prescriben a los dos años, mientras que las graves pueden mantenerse vigentes durante cinco años.
Sin embargo, los plazos varían según la jurisdicción donde se haya cometido la infracción. Algunos de los períodos informados son los siguientes:
- Ciudad de Buenos Aires: cinco años para todas las infracciones.
- Provincia de Buenos Aires: dos años para las faltas leves y cinco para las graves.
- Córdoba: tres años para todas las infracciones.
- Chaco: dos años para las leves y cinco para las graves.
- Catamarca: dos años para las leves y tres para las graves.
- Corrientes: dos años para todas las faltas.
- Entre Ríos: cinco años para todas las infracciones.
- Formosa: un año para las leves y dos para las graves.
- Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Luis: cinco años para todas las faltas.
- Mendoza: dos años para las leves y tres para las graves.
- Neuquén: tres años para todas las infracciones.
- San Juan y Tierra del Fuego: dos años para todas las faltas.
- Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán: dos años para las leves y cinco para las graves.
El caso de Chubut presenta plazos particulares: seis meses si todavía no se inició el procedimiento, un año cuando ya existe una actuación en curso y dos años si hay una sentencia firme.
También es importante tener en cuenta que el plazo puede interrumpirse cuando se inicia un procedimiento administrativo o judicial, se notifica formalmente al infractor o se produce alguna actuación dentro del expediente.
Por ese motivo, tener una multa antigua no significa necesariamente que ya haya prescripto. Antes de iniciar cualquier trámite conviene consultar su estado y, si corresponde, pedir la revisión ante la autoridad competente.
Cómo consultar las multas de tránsito
La consulta de infracciones puede realizarse de manera online ingresando la patente del vehículo, el DNI o el CUIT del titular, dependiendo de la plataforma habilitada en cada jurisdicción.
En la provincia de Buenos Aires, el sistema oficial permite revisar multas vigentes, vencidas o en gestión. Para hacerlo, hay que ingresar al portal de infracciones bonaerense, seleccionar la consulta por dominio o documento y completar los datos solicitados.
El resultado muestra información como:
- Fecha de la infracción.
- Tipo de falta cometida.
- Monto actualizado.
- Estado del expediente.
- Posibilidad de realizar un pago voluntario.
- Boletas disponibles para descargar.
En la Ciudad de Buenos Aires, la consulta también puede realizarse por patente o DNI. La plataforma permite conocer las infracciones registradas, revisar el historial del vehículo y verificar el estado del sistema de scoring.
Quienes vivan en otras provincias deben ingresar a los portales oficiales de tránsito de cada jurisdicción o comunicarse con el juzgado de faltas correspondiente. En algunos municipios, la información no se encuentra centralizada y puede ser necesario consultar directamente ante la autoridad local.
Revisar las multas antes de iniciar un trámite permite detectar errores, conocer posibles descuentos por pago voluntario y verificar si alguna infracción antigua cumple con los requisitos para solicitar su prescripción.
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