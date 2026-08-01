Cuándo prescriben las multas de tránsito en Argentina y cómo verificar tu estado

Ciudad de Buenos Aires: cinco años para todas las infracciones.

cinco años para todas las infracciones. Provincia de Buenos Aires: dos años para las faltas leves y cinco para las graves.

dos años para las faltas leves y cinco para las graves. Córdoba: tres años para todas las infracciones.

tres años para todas las infracciones. Chaco: dos años para las leves y cinco para las graves.

dos años para las leves y cinco para las graves. Catamarca: dos años para las leves y tres para las graves.

dos años para las leves y tres para las graves. Corrientes: dos años para todas las faltas.

dos años para todas las faltas. Entre Ríos: cinco años para todas las infracciones.

cinco años para todas las infracciones. Formosa: un año para las leves y dos para las graves.

un año para las leves y dos para las graves. Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Luis: cinco años para todas las faltas.

cinco años para todas las faltas. Mendoza: dos años para las leves y tres para las graves.

dos años para las leves y tres para las graves. Neuquén: tres años para todas las infracciones.

tres años para todas las infracciones. San Juan y Tierra del Fuego: dos años para todas las faltas.

dos años para todas las faltas. Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán: dos años para las leves y cinco para las graves.

El caso de Chubut presenta plazos particulares: seis meses si todavía no se inició el procedimiento, un año cuando ya existe una actuación en curso y dos años si hay una sentencia firme.

También es importante tener en cuenta que el plazo puede interrumpirse cuando se inicia un procedimiento administrativo o judicial, se notifica formalmente al infractor o se produce alguna actuación dentro del expediente.

Por ese motivo, tener una multa antigua no significa necesariamente que ya haya prescripto. Antes de iniciar cualquier trámite conviene consultar su estado y, si corresponde, pedir la revisión ante la autoridad competente.

Cómo consultar las multas de tránsito

La consulta de infracciones puede realizarse de manera online ingresando la patente del vehículo, el DNI o el CUIT del titular, dependiendo de la plataforma habilitada en cada jurisdicción.

En la provincia de Buenos Aires, el sistema oficial permite revisar multas vigentes, vencidas o en gestión. Para hacerlo, hay que ingresar al portal de infracciones bonaerense, seleccionar la consulta por dominio o documento y completar los datos solicitados.

El resultado muestra información como:

Fecha de la infracción.

Tipo de falta cometida.

Monto actualizado.

Estado del expediente.

Posibilidad de realizar un pago voluntario.

Boletas disponibles para descargar.

En la Ciudad de Buenos Aires, la consulta también puede realizarse por patente o DNI. La plataforma permite conocer las infracciones registradas, revisar el historial del vehículo y verificar el estado del sistema de scoring.

Quienes vivan en otras provincias deben ingresar a los portales oficiales de tránsito de cada jurisdicción o comunicarse con el juzgado de faltas correspondiente. En algunos municipios, la información no se encuentra centralizada y puede ser necesario consultar directamente ante la autoridad local.

Revisar las multas antes de iniciar un trámite permite detectar errores, conocer posibles descuentos por pago voluntario y verificar si alguna infracción antigua cumple con los requisitos para solicitar su prescripción.