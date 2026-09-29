Disparos contra una formación del Belgrano Norte: el servicio estuvo interrumpido durante más de dos horas

Poco después se informó que, debido al episodio ocurrido entre Tortuguitas y Tierras Altas, las formaciones prestaban servicio solamente en el tramo Grand Bourg-Retiro y Retiro-Grand Bourg hasta nuevo aviso.

La interrupción tuvo especial impacto para los pasajeros de las estaciones ubicadas hacia el norte de Grand Bourg, entre ellas Tortuguitas, Tierras Altas, Alberti, Del Viso y Villa Rosa, que durante parte de la mañana quedaron sin el servicio habitual hacia y desde Retiro.

El episodio generó preocupación y malestar entre los pasajeros, especialmente entre quienes utilizan diariamente el Belgrano Norte para trasladarse durante las primeras horas de la mañana. En las redes sociales, algunos usuarios señalaron que no sería la primera vez que se registran situaciones de violencia en ese sector del recorrido.

Finalmente, luego de aproximadamente dos horas de afectación, el servicio recuperó su recorrido desde y hacia Villa Rosa. Hasta el momento, no trascendió información sobre personas heridas como consecuencia del episodio ni mayores precisiones oficiales acerca de las circunstancias en las que se produjeron los disparos.