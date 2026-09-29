Disparos contra una formación del Belgrano Norte: el servicio estuvo interrumpido durante más de dos horas
El episodio ocurrió cerca de las 5 entre Tortuguitas y Tierras Altas y obligó a interrumpir la circulación entre Grand Bourg y Villa Rosa. No hubo heridos.
Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este martes provocó importantes complicaciones en el servicio del tren Belgrano Norte. Según reportaron usuarios de la línea, una formación habría recibido disparos cuando circulaba y la situación que obligó a interrumpir la circulación hacia Villa Rosa.
Según informó Pilar a Diario, el hecho se produjo cerca de las 5 de la madrugada, cuando la formación circulaba por la zona de Tierras Altas, en el partido de Malvinas Argentinas.
De acuerdo con los testimonios aportados por pasajeros, los disparos habrían partido desde un asentamiento ubicado en Tierras Altas.
Tras el episodio, el servicio quedó completamente interrumpido desde y hasta la estación Villa Rosa, generando demoras y afectando a los pasajeros que utilizaban el ramal durante las primeras horas de la mañana.
La circulación recién pudo retomarse alrededor de las 7.00, luego de permanecer suspendida durante más de dos horas.
Poco después se informó que, debido al episodio ocurrido entre Tortuguitas y Tierras Altas, las formaciones prestaban servicio solamente en el tramo Grand Bourg-Retiro y Retiro-Grand Bourg hasta nuevo aviso.
La interrupción tuvo especial impacto para los pasajeros de las estaciones ubicadas hacia el norte de Grand Bourg, entre ellas Tortuguitas, Tierras Altas, Alberti, Del Viso y Villa Rosa, que durante parte de la mañana quedaron sin el servicio habitual hacia y desde Retiro.
El episodio generó preocupación y malestar entre los pasajeros, especialmente entre quienes utilizan diariamente el Belgrano Norte para trasladarse durante las primeras horas de la mañana. En las redes sociales, algunos usuarios señalaron que no sería la primera vez que se registran situaciones de violencia en ese sector del recorrido.
Finalmente, luego de aproximadamente dos horas de afectación, el servicio recuperó su recorrido desde y hacia Villa Rosa. Hasta el momento, no trascendió información sobre personas heridas como consecuencia del episodio ni mayores precisiones oficiales acerca de las circunstancias en las que se produjeron los disparos.
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