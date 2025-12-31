A horas de Año Nuevo, siguen los cortes de luz en AMBA: hay más de 13.000 usuarios sin suministro
Todavía hay miles de hogares sin servicio en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano debido a una falla en la Subestación Bosques.
Alrededor de 6.700 hogares seguían a oscuras este miércoles debido a una falla en la Subestación Bosques de Edesur. El resto de los cortes de luz registrados el martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fueron solucionados, a excepción de 2.200 clientes de Edenor que aún esperan respuestas de la empresa.
Un total de 8.900 hogares permanecen sin suministro de electricidad, aunque la cifra pasó los 45.347 el martes. La falla que provocó los cortes de luz de las compañías habría estado vinculada a la ola de calor que afecta el AMBA por estos días, o bien a una falta de mantenimiento de las instalaciones.
Desde Edesur confirmaron en las últimas horas que "el suministro será restablecido en etapas", por lo que se espera que los hogares que siguen a oscuras terminen el año pudiendo utilizar sus ventiladores y aires acondicionados.
"Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas", se lee en un escueto mensaje de X.
Las "etapas" anticipadas por Edesur se cumplieron, por ahora. A las 16.30 del martes había 42.957 hogares del AMBA a oscuras debido al desperfecto en la Subestación Bosques, pero para las 20.50 quedaban pendientes arreglos en 32.662 casos reportados.
A última hora del martes Edenor todavía le debía respuestas a 2.179 clientes que seguían sin luz, y una cantidad similar se mantiene en ascuas este miércoles.
Los cortes de luz de Edesur afectaron hogares en Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Berazategui, Ezeiza y Almirante Brown, mientras que los de Edenor se hicieron sentir en Pilar, San Fernando, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro, Tigre, Vicente López y San Miguel.
Para este 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una temperatura máxima de 39 grados, una tendencia que se repetirá en el primer día de 2026.
