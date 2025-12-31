A horas de Año Nuevo, siguen los cortes de luz en AMBA: hay más de 13.000 usuarios sin suministro

A última hora del martes Edenor todavía le debía respuestas a 2.179 clientes que seguían sin luz, y una cantidad similar se mantiene en ascuas este miércoles.

Los cortes de luz de Edesur afectaron hogares en Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Berazategui, Ezeiza y Almirante Brown, mientras que los de Edenor se hicieron sentir en Pilar, San Fernando, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro, Tigre, Vicente López y San Miguel.

Para este 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una temperatura máxima de 39 grados, una tendencia que se repetirá en el primer día de 2026.