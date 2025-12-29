Cortes de luz en el AMBA a raíz del calor extremo: las quejas de vecinos en redes sociales
Ciudadanos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires se mostraron ofuscados en la red social X luego de quedarse sin energía eléctrica.
Este lunes 29 de diciembre, la persistente ola de calor y la elevada demanda eléctrica han vuelto a tensionar el sistema en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejando a miles de usuarios sin luz. Según los últimos reportes del ENRE y de las distribuidoras, la situación ha sido especialmente crítica durante la tarde.
Cabe señalar que la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense ha sido la más castigada. Se registraron cortes significativos en localidades como Avellaneda (especialmente cerca de la subestación 9 de Julio), Monte Grande, Canning, Quilmes, Berazategui y Lomas de Zamora. En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios más afectados fueron San Telmo, Constitución, Barracas, Villa Crespo y San Cristóbal.
En tanto, en zona norte y oeste se registró una menor cantidad de usuarios afectados en comparación con el sur, aunque hubo interrupciones en La Matanza (Rafael Castillo e Isidro Casanova), Tigre (Don Torcuato), Olivos, Escobar, Pilar y sectores de San Martín y Moreno. En CABA, se reportaron cortes puntuales en Palermo y Belgrano.
Vale indicar que, a esta hora, miles de hogares permanecen sin luz. Las empresas proveedoras de energía eléctrica han informado que el tiempo de reposición depende de la reparación de cables subterráneos que sufren por el calor acumulado en el suelo.
Las quejas de los vecinos en redes sociales
Una de las quejas que se pudo ver en redes sociales apuntó contra el Gobierno: "Otra vez corte de luz en Almagro, menos mal que ahora pagamos lo que vale (?)", señaló un usuario en claro tono irónico.
