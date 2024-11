A los 93 años, murió el escritor Juan José Sebreli

Álvaro Zicarelli, quien acompañó a Sebreli en sus últimas horas, dijo: “Ya se lo notaba muy extenuado, pero la pasión por leer, escribir y conocer la tuvo intacta hasta el final”, y añadió:“Todos queríamos ser como él y escribir como él, siempre seré su discípulo”, repite.

Sebreli se destacó como escritor y ensayista en libros como "Buenos Aires, vida cotidiana y alienación", "El asedio a la modernidad", "Los deseos imaginarios del peronismo", "Dios en el laberinto" y "Comediantes y mártires", entre. otras, Fue traducido al francés, alemán e italiano. Formó parte del primer grupo de existencialistas en la Argentina.

En los 70 fue uno de los fundadores , junto a Manuel Puig y Néstor Perlongher y Blas Matamoro, del Frente de Liberación Homosexual. En una entrevista con Osvaldo Bazán, en 2021, recordó ese momento: "Llegó a formarse de forma azarosa, tenía un amigo artista, muy culto; me llama un día entusiasmado por el movimiento que existía en Nueva York y me dijo, 'tendríamos que hacer algo igual en la Argentina'”.

Juan José Sebreli Juan José Sebreli se había pronunciado abiertamente en contra de la cuarentena

En 2015 fue distinguido por la Legislatura porteña como ciudadano ilustre de Buenos Aires, por su importancia e influencia en la literatura y por el rol que desempeñó como intelectual, cuestionando “prejuicios, revisando los mitos y tabúes y, por sobre todas las cosas” obligando a quienes se acercaron a su obra a pensar. En 2018, Senado de la Nación le entregó la mención honorífica “Senador Domingo Faustino Sarmiento”.

Fue miembro del Consejo Académico de Fundación Federalismo y Libertad y obtuvo dos Premios Konex de Platino en 1994 y en 2004 a las Letras, en la disciplinas Ensayo Filosófico y Político, respectivamente.

En 2020 fue una de las figuras públicas que se alzó contra la cuarentena y las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández. Ese año escribió junto al periodista Marcelo Gioffré un libro sobre la pandemia: “Desobediencia civil y libertad responsable”.

Sobre Javier Milei aseguró en enero en una entrevista a la revista digital Seúl: "Durante 2023, lo veía como un peligro y un populista de extrema derecha, pero con la marcha de la gestión, empezó a verlo con relativa aprobación. Son todos antipolíticos, y yo no soy antipolítico. Creo que Milei está en evolución. El hecho de que se haya acercado a Macri y a Bullrich, que son políticos totales, muestra esa evolución".

En esa nota, afirmó además sobre su vida: “Es demasiado larga. Para mí tendría que haberse acabado a los 80 años. Ahora está un poco como de más. Me cuesta escribir. Si hago una recopilación de mi vida no me puedo quejar tanto”.