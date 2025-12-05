A los tiros en plena calle: la despedida tumbera en Lanús que atemorizó a los vecinos

El trasfondo de estas despedidas llevó nuevamente a los expertos en seguridad a advertir sobre la naturalización de conductas delictivas en ciertos grupos juveniles. La ostentación de armas y la violencia performática se han vuelto una forma de reafirmación identitaria dentro de algunos sectores, que reproducen códigos propios de la marginalidad urbana.

A la par, vecinos denunciaron temor, ya que los disparos resonaron durante la madrugada, sin presencia preventiva suficiente para frenar el peligro. Además, recalcaron que los ruidos de las motos fueron tan intensos que hicieron vibrar viviendas y persianas. En paralelo, otros testimonios compartidos en redes expresaron su indignación ante lo que interpretan como la glorificación de jóvenes involucrados en delitos violentos.