A los tiros en plena calle: la despedida tumbera en Lanús que atemorizó a los vecinos
En medio de ráfagas al aire, motos a fondo y escenas de ostentación, allegados despidieron a Tobías Ariel Vega, quien murió tras intentar asaltar a un policía porteño en Remedios de Escalada.
Las imágenes registradas durante la despedida de Tobías Ariel Vega en Lanús volvieron a poner bajo la lupa un fenómeno que se repite en distintos barrios del conurbano y que combina violencia, rituales informales y un fuerte contraste con la conmoción generada por el delito previo. El joven de 19 años fue abatido luego de enfrentarse a un subcomisario de la Policía de la Ciudad, a quien habría intentado robar mientras se trasladaba en moto por Remedios de Escalada.
Sin embargo, el foco volvió a correrse cuando, horas después del hecho, un nutrido grupo llegó a la avenida 25 de Mayo al 2200 para protagonizar un velorio que incluyó disparos al aire, motos acelerando sin control y una puesta en escena que generó rechazo en redes sociales y entre vecinos de la zona. De acuerdo con la información policial, Vega era oriundo de Villa Diamante y murió en el lugar del enfrentamiento.
El oficial también resultó herido, con dos impactos de bala -uno en el tórax y otro en el abdomen-, por lo que fue trasladado de urgencia a una clínica cercana. Fue la madre del joven quien confirmó la identidad del fallecido ante los investigadores. En la escena, la Policía secuestró el arma utilizada por el agresor y realizó los peritajes correspondientes, mientras que la Fiscalía N°5 de Lanús quedó a cargo de la causa bajo la carátula de “robo agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio criminis causa”.
La causa judicial, en tanto, continúa avanzando: el fiscal Martín Rodríguez ordenó peritajes complementarios, la autopsia del cuerpo y la recolección de nuevas declaraciones para determinar cada detalle del enfrentamiento que terminó con la muerte del joven y dejó a un oficial internado.
Un ladrón murió en Lanús tras un intento de robo y lo despidieron a los tiros
Lejos de un ambiente de recogimiento tradicional, el velorio se convirtió en una demostración de potencia de motos y detonaciones. Los videos muestran a un grupo frenético que rodea el cortejo, hace estallar los caños de escape y dispara al aire sin ningún tipo de resguardo. La escena recuerda a otros rituales similares, como el caso de Lautaro Uriel Figueroa en La Matanza, cuyo sepelio también estuvo marcado por armas exhibidas sobre el ataúd, motores rugiendo y jóvenes posando mientras las detonaciones se multiplicaban.
El trasfondo de estas despedidas llevó nuevamente a los expertos en seguridad a advertir sobre la naturalización de conductas delictivas en ciertos grupos juveniles. La ostentación de armas y la violencia performática se han vuelto una forma de reafirmación identitaria dentro de algunos sectores, que reproducen códigos propios de la marginalidad urbana.
A la par, vecinos denunciaron temor, ya que los disparos resonaron durante la madrugada, sin presencia preventiva suficiente para frenar el peligro. Además, recalcaron que los ruidos de las motos fueron tan intensos que hicieron vibrar viviendas y persianas. En paralelo, otros testimonios compartidos en redes expresaron su indignación ante lo que interpretan como la glorificación de jóvenes involucrados en delitos violentos.
