VTV: cómo chequear los datos del vehículo en el celular

Este sistema permite que los controles de tránsito verifiquen al instante la vigencia de la VTV simplemente escaneando el código.

Además de evitar el desgaste o la pérdida del documento, también refuerza la seguridad al dificultar su falsificación y asegurar la validación directa con los registros oficiales.

Turnos y pagos sin ir a una planta

La transformación digital también impacta en la parte administrativa del trámite. De ahora en más, tanto la reserva de turnos como el pago se gestionan por internet. Este sistema mejora la atención en los centros de verificación, disminuye las demoras y reduce la necesidad de gestiones presenciales.

Otros cambios y puntos clave de las modificaciones

El sistema digital también permite acceder al historial del vehículo, algo útil al momento de adquirir un auto usado. De esta manera, se puede comprobar si pasó las inspecciones previas, si registró fallas o si tiene la VTV vigente, aportando mayor transparencia en las operaciones de compra y venta.

Además, la VTV digital incorpora verificaciones automáticas para vehículos que utilizan GNC, cruzando datos con la base de ENARGAS. Esto ayuda a confirmar que las revisiones del sistema de gas estén al día y evita posibles irregularidades.