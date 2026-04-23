VTV: cómo chequear los datos del vehículo en el celular
El nuevo esquema digital tiene como objetivo modernizar el trámite, agilizar controles y reducir la burocracia. Descubrí los detalles en la nota.
El Gobierno anunció un nuevo esquema en la Verificación Técnica Vehicular(VTV) que busca modernizar el sistema, agilizar los trámites y reducir la burocracia durante todo el proceso. Esta iniciativa apunta a digitalizar la información del vehículo y simplificar el acceso a los datos técnicos.
Con este cambio, los conductores podrán consultar desde el celular los datos vinculados a la VTV, sin depender de obleas físicas ni documentación en papel. El objetivo principal es centralizar la información y hacer más rápido y práctico el control de los vehículos en la carretera.
Qué datos del vehículo podés ver desde el celular
Con la implementación de los certificados digitales, los usuarios pueden consultar en cualquier momento el estado del vehículo desde el celular u otro dispositivo. Esta información se guarda en una plataforma digital unificada, a la que tienen acceso tanto los propietarios como los organismos encargados de los controles.
- Fecha de la última verificación
- Vencimiento del certificado
- Resultados de la inspección
- Estado de frenos, luces y emisiones
- Historial de VTV anteriores
- Habilitación para circular
Cómo funciona el nuevo certificado digital con QR
Uno de los principales cambios es que la oblea física deja de utilizarse de forma gradual y es reemplazada por un certificado digital con código QR.
Este sistema permite que los controles de tránsito verifiquen al instante la vigencia de la VTV simplemente escaneando el código.
Además de evitar el desgaste o la pérdida del documento, también refuerza la seguridad al dificultar su falsificación y asegurar la validación directa con los registros oficiales.
Turnos y pagos sin ir a una planta
La transformación digital también impacta en la parte administrativa del trámite. De ahora en más, tanto la reserva de turnos como el pago se gestionan por internet. Este sistema mejora la atención en los centros de verificación, disminuye las demoras y reduce la necesidad de gestiones presenciales.
Otros cambios y puntos clave de las modificaciones
El sistema digital también permite acceder al historial del vehículo, algo útil al momento de adquirir un auto usado. De esta manera, se puede comprobar si pasó las inspecciones previas, si registró fallas o si tiene la VTV vigente, aportando mayor transparencia en las operaciones de compra y venta.
Además, la VTV digital incorpora verificaciones automáticas para vehículos que utilizan GNC, cruzando datos con la base de ENARGAS. Esto ayuda a confirmar que las revisiones del sistema de gas estén al día y evita posibles irregularidades.
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