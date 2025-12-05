A prepararse que se viene un verano infernal: qué anticipa el SMN desde diciembre hasta febrero

En ese sentido, el Pronóstico Climático Trimestral del SMN “recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal. Se recomienda también consultar el sistema de alerta por temperaturas extremas”.

Las regiones donde habrá que prepararse para un verano muy caluroso

Temperaturas superiores a las normales

Oeste de Buenos Aires

Centro y Norte de Patagonia

La Pampa

Córdoba

Este de San Luis

Oeste de Santa Fe

image

Temperaturas normales o superiores a las normales

CABA

Este de Buenos Aires

Gran parte de Cuyo

Este de Salta

Formosa

Chaco

Santiago del Estero

Sur del Litoral

Sur de Patagonia

Cómo se elabora el Pronóstico Climático Trimestral del SMN

El Pronóstico Climático Trimestral “se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas”, indicó el SMN.

Señalando finalmente que “el pronóstico que aquí se presenta está basado en un consenso consolidado a partir de esas diversas fuentes. Las acciones tomadas o dejadas de tomar en función de la información contenida en este boletín son de completa responsabilidad del usuario”.

pronostico_climatico_trimestral_122025