A prepararse que se viene un verano infernal: qué anticipa el SMN desde diciembre hasta febrero
El Servicio Meteorológico Nacional publicó el informe titulado Pronóstico Climático Trimestral, que anticipa temperaturas estivales por encima de las normales.
Luego de al menos dos jornadas con temperaturas superiores a los 31°, alcanzando el viernes una sensación térmica cercana a los 34°, el fin de semana llega también con calor, con una máxima para este sábado prevista en 30°.
Sin embargo, lo peor está por venir… Así lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de su Pronóstico Climático Trimestral, publicado esta semana.
En efecto, el reporte del organismo oficial prevé para el próximo verano temperaturas superiores a las normales en la mayor parte del país, incluidas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el territorio bonaerense (incluyendo la costa atlántica del principal distrito argentino).
El fenómeno abarcará al menos una decena provincias donde se espera que la probabilidad de que las temperaturas se ubiquen bastante por encima de lo normal, que oscila entre el 45 y el 50 %, revela el informe que abarca desde diciembre en curso hasta finales de febrero del año próximo.
De acuerdo al reporte ya citado, “esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. No se descarta que continúen predominando las oscilaciones de menor escala (subestacionales y sinópticas)”.
En ese sentido, el Pronóstico Climático Trimestral del SMN “recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal. Se recomienda también consultar el sistema de alerta por temperaturas extremas”.
Las regiones donde habrá que prepararse para un verano muy caluroso
Temperaturas superiores a las normales
- Oeste de Buenos Aires
- Centro y Norte de Patagonia
- La Pampa
- Córdoba
- Este de San Luis
- Oeste de Santa Fe
Temperaturas normales o superiores a las normales
- CABA
- Este de Buenos Aires
- Gran parte de Cuyo
- Este de Salta
- Formosa
- Chaco
- Santiago del Estero
- Sur del Litoral
- Sur de Patagonia
Cómo se elabora el Pronóstico Climático Trimestral del SMN
El Pronóstico Climático Trimestral “se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas”, indicó el SMN.
Señalando finalmente que “el pronóstico que aquí se presenta está basado en un consenso consolidado a partir de esas diversas fuentes. Las acciones tomadas o dejadas de tomar en función de la información contenida en este boletín son de completa responsabilidad del usuario”.
