Javier Milei avanza con las reformas: el Gobierno confirmó la fecha para las sesiones extraordinarias
Manuel Adorni confirmó que el Presidente firmará el decreto este viernes, para tratar -entre otros temas- la "Modernización laboral" y la reforma del Código Penal.
A través de sus redes sociales, Manuel Adorni -jefe de Gabinete y aún vocero presidencial- se encargó de confirmar que "en el día de hoy el Presidente de la Nación firmará el decreto convocando al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre".
En este sentido, el funcionario detalló que, tras la firma de Javier Milei, se preparará todo en el Palacio Legislativo para tratar los siguientes asuntos: "Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal, Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, Modernización laboral, Reforma del Código Penal y la Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar".
Tras puntualizar los temas, Adorni destacó: "El avance hacia la prosperidad es irrefrenable. Dios bendiga a la República Argentina. Fin".
Milei analiza viajar a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado
Javier Milei está analizando viajar la próxima semana a Noruega para participar de la entrega de los Premio Nobel, específicamente para acompañar a María Corina Machado, galardonada con el de la Paz, como un fuerte gesto simbólico de respaldo a la opositora al gobierno de Nicolás Maduro.
La ceremonia, como se sabe, está prevista para el miércoles 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, y tendrá lugar en el Ayuntamiento de Oslo, con la presencia del titular del Comité Noruego del Nobel y el rey de ese país nórdico, Harald V, entre otras personalidades de reconocimiento global.
De acuerdo a fuentes de Casa Rosada, el Presidente evalúa por estas horas viajar a Oslo el martes 9 y retornar a Buenos Aires el viernes 12, en el marco de una estadía no oficial del mandatario argentino. La confirmación podría realizarse durante este fin de semana y la haría Manuel Adorni vía redes sociales o el propio mandatario por el mismo medio.
Como se indicó, el objetivo de Milei es participar de la ceremonia para acompañar a la dirigente venezolana, ganadora Nobel de la Paz, anunciada como tal el 10 de octubre pasado por su "lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según argumentó el Comité Nobel.
