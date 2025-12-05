Javier Milei avanza con las reformas: el Gobierno confirmó la fecha para las sesiones extraordinarias

La ceremonia, como se sabe, está prevista para el miércoles 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, y tendrá lugar en el Ayuntamiento de Oslo, con la presencia del titular del Comité Noruego del Nobel y el rey de ese país nórdico, Harald V, entre otras personalidades de reconocimiento global.

De acuerdo a fuentes de Casa Rosada, el Presidente evalúa por estas horas viajar a Oslo el martes 9 y retornar a Buenos Aires el viernes 12, en el marco de una estadía no oficial del mandatario argentino. La confirmación podría realizarse durante este fin de semana y la haría Manuel Adorni vía redes sociales o el propio mandatario por el mismo medio.

Como se indicó, el objetivo de Milei es participar de la ceremonia para acompañar a la dirigente venezolana, ganadora Nobel de la Paz, anunciada como tal el 10 de octubre pasado por su "lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según argumentó el Comité Nobel.

image Javier Milei | Corina Machado