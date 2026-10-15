A qué hora arranca el paro nacional de clínicas y sanatorios: "Sin salarios, no hay salud"
A raíz de la falta de acuerdo en paritarias, el gremio de Sanidad anunció la medida de fuerza para el próximo martes.
La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) formalizó este miércoles el llamado a un paro nacional de 24 horas para el próximo martes 20 de octubre. La medida de fuerza surge como respuesta al estancamiento en las negociaciones paritarias con las cámaras empresariales del sector de la salud privada.
El gremio conducido por Héctor Daer tomó la decisión tras reiterados fallidos en la firma de una nueva escala salarial. Según denunciaron desde la conducción sindical, los salarios de los profesionales y empleados de la sanidad llevan 45 días con el convenio vencido sin lograr un ajuste acorde al contexto económico actual.
El paro busca ejercer presión sobre las representaciones patronales para destrabar la recomposición de los ingresos del personal, en una jornada donde solo se garantizan los servicios mínimos y de urgencia en clínicas, sanatorios y laboratorios de todo el país.
"Sin salarios no hay ni habrá Salud": el gremio de la Sanidad lanzó un paro nacional
La FATSA emitió un duro comunicado en el que acusó a las cámaras empresariales de "someterse al ajuste infinito" y confirmó un paro nacional de 24 horas para el próximo martes 20. La conducción sindical responsabilizó a las patronales por pretender trasladar el impacto de la política económica gubernamental sobre los sueldos del personal.
Bajo la consigna "Los empresarios de la Salud se someten al ajuste infinito, los trabajadores vamos a luchar por el salario", el Consejo Directivo de FATSA denunció que el convenio salarial lleva 45 días vencido sin que se logre un acuerdo de recomposición. "No vamos a aceptar más postergaciones. Los establecimientos están llenos y los bolsillos de los trabajadores vacíos", remarcaron desde la organización.
El texto pone especial énfasis en el deterioro de las condiciones del sector, señalando que, mientras aumentan las tarifas, el transporte y los combustibles, únicamente se postergan los ingresos de los empleados de la salud. A su vez, acusaron a los centros médicos de achicar las dotaciones de personal y multiplicar las exigencias sobre los planteles vigentes: "Crece la presión laboral, los empresarios perdieron la vergüenza".
Frente a los reclamos de financiamiento del sector privado, el sindicato deslindó toda responsabilidad sobre la administración de las prestaciones: "Ni los contratos con el PAMI, ni las negociaciones con las prepagas o las obras sociales provinciales son nuestra responsabilidad. Nosotros trabajamos y atendemos a cada paciente. No queremos más excusas: aumento de salarios YA".
Con el lema "Sin salarios no hay ni habrá Salud", la medida de fuerza paralizará la atención programada durante toda la jornada del martes 20 de octubre en clínicas, sanatorios y laboratorios del país, garantizando únicamente la cobertura de urgencias y guardias mínimas.
A qué hora arranca el paro nacional de clínicas privadas y sanatorios
De esta manera, Héctor Daer y su equipo detallaron que el paro será por 24 horas, es decir, comenzará a las 00 horas del martes 20 de octubre y finalizará a las 23:59 de esa misma jornada.
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