A qué hora arranca el paro nacional de clínicas y sanatorios: "Sin salarios, no hay salud"

El texto pone especial énfasis en el deterioro de las condiciones del sector, señalando que, mientras aumentan las tarifas, el transporte y los combustibles, únicamente se postergan los ingresos de los empleados de la salud. A su vez, acusaron a los centros médicos de achicar las dotaciones de personal y multiplicar las exigencias sobre los planteles vigentes: "Crece la presión laboral, los empresarios perdieron la vergüenza".

Frente a los reclamos de financiamiento del sector privado, el sindicato deslindó toda responsabilidad sobre la administración de las prestaciones: "Ni los contratos con el PAMI, ni las negociaciones con las prepagas o las obras sociales provinciales son nuestra responsabilidad. Nosotros trabajamos y atendemos a cada paciente. No queremos más excusas: aumento de salarios YA".

Con el lema "Sin salarios no hay ni habrá Salud", la medida de fuerza paralizará la atención programada durante toda la jornada del martes 20 de octubre en clínicas, sanatorios y laboratorios del país, garantizando únicamente la cobertura de urgencias y guardias mínimas.

A qué hora arranca el paro nacional de clínicas privadas y sanatorios

De esta manera, Héctor Daer y su equipo detallaron que el paro será por 24 horas, es decir, comenzará a las 00 horas del martes 20 de octubre y finalizará a las 23:59 de esa misma jornada.