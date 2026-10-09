El Gobierno homologó paritarias y trabajadores del Convenio 40/89 cobrarán bono extraordinario de $1.200.000

Haberes de septiembre (cobrados en octubre)

Conductor de primera categoría: alcanzó un básico de $1.095.276,83. Al sumarse la asignación extraordinaria de $18.000, la liquidación inicial se ubicó en $1.113.276,83 .

Conductor de segunda categoría: percibió un básico de $1.075.758,58 más los $18.000 adicionales, alcanzando los $1.093.758,58 .

Conductor de tercera categoría: registró un sueldo base de $1.056.220,57, que junto al monto fijo totalizó $1.074.220,57.

(Cabe precisar que todos estos valores corresponden a los básicos convencionales y no incluyen adicionales específicos como antigüedad, viáticos, pernoctada ni kilometraje).

Haberes de octubre

Para las liquidaciones correspondientes al presente mes de octubre, con la aplicación de la suba del 1,7%, el sueldo básico de referencia para un chofer de primera categoría ascenderá a $1.126.149,40, antes de computar los ítems variables o específicos de cada rama.

Adicionales por rama de actividad y aportes a la obra social

El acuerdo homologado también introdujo modificaciones salariales específicas para sectores particulares dentro de la actividad camionera:

Transporte de Caudales: se acordó un adicional equivalente al 20% sobre los conceptos de viáticos y comida, el cual se instrumentará en dos cuotas iguales del 10%, acompañado por la implementación de un premio por presentismo.

Residuos Patológicos e Industriales Especiales: se fijó un adicional equivalente al 8% sobre el salario básico para aquellos peones especializados que se desempeñen como acompañantes del conductor.

En materia de financiamiento de la salud, el texto avalado por el Gobierno dispuso incrementar el valor de la contribución patronal extraordinaria destinada a la obra social del gremio, elevándola de $25.000 a $29.000 mensuales por cada trabajador activo. Asimismo, se determinó expresamente que dichos fondos deberán administrarse de forma independiente y diferenciada respecto de la caja sindical general.