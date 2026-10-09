El Gobierno homologó paritarias y trabajadores del Convenio 40/89 cobrarán bono extraordinario de $1.200.000
Se trata del gremio de Camioneros, cuyo acuerdo paritario obtuvo el visto bueno de la Secretaría de Trabajo. Los detalles de los nuevos salarios.
El Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo de la Nación homologó el nuevo entendimiento paritario alcanzado por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresarias de la actividad, dejando formalmente vigente la pauta salarial para los trabajadores comprendidos dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.
El esquema prevé un ajuste total del 9,9% distribuido en seis tramos mensuales, además de asignaciones no remunerativas y un bono extraordinario de fin de año de $1.200.000, que será entregado en cuatro tramos de $300.000.
El entendimiento salarial rige desde septiembre de 2026 hasta febrero de 2027 y establece los siguientes incrementos porcentuales:
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Septiembre: 1,8%
Octubre: 1,7%
Noviembre: 1,7%
Diciembre: 1,6%
Enero de 2027: 1,6%
Febrero de 2027: 1,5%
A la recomposición porcentual se le añade una asignación fija no remunerativa de $18.000 correspondiente al primer tramo, así como un bono anual de $1.200.000, el cual será abonado en cuatro cuotas iguales y consecutivas de $300.000 a partir del sueldo devengado en enero de 2027.
Escalas salariales: cuánto cobra un chofer en octubre de 2026
Con la entrada en vigencia del acuerdo y el ajuste retroactivo aplicado a partir del noveno mes del año, las remuneraciones básicas de referencia quedaron estructuradas de la siguiente manera:
Haberes de septiembre (cobrados en octubre)
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Conductor de primera categoría: alcanzó un básico de $1.095.276,83. Al sumarse la asignación extraordinaria de $18.000, la liquidación inicial se ubicó en $1.113.276,83.
Conductor de segunda categoría: percibió un básico de $1.075.758,58 más los $18.000 adicionales, alcanzando los $1.093.758,58.
Conductor de tercera categoría: registró un sueldo base de $1.056.220,57, que junto al monto fijo totalizó $1.074.220,57.
(Cabe precisar que todos estos valores corresponden a los básicos convencionales y no incluyen adicionales específicos como antigüedad, viáticos, pernoctada ni kilometraje).
Haberes de octubre
Para las liquidaciones correspondientes al presente mes de octubre, con la aplicación de la suba del 1,7%, el sueldo básico de referencia para un chofer de primera categoría ascenderá a $1.126.149,40, antes de computar los ítems variables o específicos de cada rama.
Adicionales por rama de actividad y aportes a la obra social
El acuerdo homologado también introdujo modificaciones salariales específicas para sectores particulares dentro de la actividad camionera:
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Transporte de Caudales: se acordó un adicional equivalente al 20% sobre los conceptos de viáticos y comida, el cual se instrumentará en dos cuotas iguales del 10%, acompañado por la implementación de un premio por presentismo.
Residuos Patológicos e Industriales Especiales: se fijó un adicional equivalente al 8% sobre el salario básico para aquellos peones especializados que se desempeñen como acompañantes del conductor.
En materia de financiamiento de la salud, el texto avalado por el Gobierno dispuso incrementar el valor de la contribución patronal extraordinaria destinada a la obra social del gremio, elevándola de $25.000 a $29.000 mensuales por cada trabajador activo. Asimismo, se determinó expresamente que dichos fondos deberán administrarse de forma independiente y diferenciada respecto de la caja sindical general.
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