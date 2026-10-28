Alerta por diluvio para este jueves en Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas y en qué zonas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por severas tormentas que tendrán lugar en Buenos Aires, especialmente, en la Costa Atlántica.
Mientras las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tienden a elevarse, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas severas prevista para este jueves 29 de octubre, que afectará principalmente al sector este y a buena parte de la Costa Atlántica bonaerense.
En este sentido, el organismo nacional especificó todas las zonas que estarán afectadas y lanzó las recomendaciones pertinentes.
Alerta por diluvio para este jueves en Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas
Según el mapa oficial del organismo, la zona de cobertura abarca a distritos del interior y la costa entre los que se destacan Chascomús, Castelli, Dolores, General Lavalle, Maipú, Ayacucho, Coronel Vidal, Pinamar, Villa Gesell y Mar del Tuyú, extendiéndose hacia áreas cercanas a Mar del Plata y Balcarce. Por su parte, la zona oeste bonaerense, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el conurbano se mantienen bajo nivel verde (sin alerta meteorológica).
¿Qué implica una alerta amarilla por tormentas?
El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Se prevé que las áreas afectadas puedan registrar lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, fuerte actividad eléctrica y eventual caída de granizo.
Otras áreas del país que tendrán lluvias y tormentas este jueves
Además del este y la Costa Atlántica bonaerense, las otras áreas del país que presentan alerta amarilla por lluvias y/o tormentas son:
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Noroeste argentino (NOA): Sectores del centro y sur de Salta, el este de Jujuy, gran parte de Tucumán y zonas del este/centro de Catamarca.
Patagonia cordillerana: El sector cordillerano del oeste de Santa Cruz.
Recomendaciones oficiales ante las tormentas
Ante la vigencia del aviso, las autoridades recomiendan a los vecinos de las localidades comprometidas:
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Evitar actividades al aire libre y no permanecer en zonas descubiertas durante las tormentas.
Asegurar elementos que puedan volarse en balcones, patios o techos.
No sacar la basura ni dejar objetos que impidan el correcto escurrimiento del agua en desagües y alcantarillas.
Manejar con precaución, manteniendo la distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad ante la visibilidad reducida por las precipitaciones.
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