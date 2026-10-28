Alerta por diluvio para este jueves en Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas y en qué zonas

Lluvias y tormentas en Buenos Aires.

Alerta por diluvio para este jueves en Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas

Según el mapa oficial del organismo, la zona de cobertura abarca a distritos del interior y la costa entre los que se destacan Chascomús, Castelli, Dolores, General Lavalle, Maipú, Ayacucho, Coronel Vidal, Pinamar, Villa Gesell y Mar del Tuyú, extendiéndose hacia áreas cercanas a Mar del Plata y Balcarce. Por su parte, la zona oeste bonaerense, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el conurbano se mantienen bajo nivel verde (sin alerta meteorológica).