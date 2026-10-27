Alerta por "Súper El Niño": nuevas recomendaciones oficiales ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones
El Gobierno Nacional puso en marcha el Plan de Coordinación Federal ENOS debido a la intensidad del fenómeno de El Niño.
Frente a la consolidación del fenómeno climático Súper El Niño, caracterizado por generar precipitaciones extraordinarias, tormentas severas y repentinas crecidas de ríos en distintas regiones del país, el Gobierno Nacional difundió una serie de pautas de prevención y recomendaciones básicas para reducir riesgos y saber cómo actuar ante un eventual escenario de emergencia.
A través de la Agencia Federal de Emergencias, el Estado nacional puso en marcha el Plan de Coordinación Federal ENOS, un esquema de trabajo articulado con los gobiernos provinciales orientado a anticipar situaciones de peligro, coordinar la asistencia logística y disponer de recursos operativos de forma inmediata frente a catástrofes hídricas.
Cómo interpretar la escala de alertas del Servicio Meteorológico Nacional
Desde los organismos oficiales instaron a la ciudadanía a consultar de forma periódica los avisos preventivos que emite el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de su sitio web (smn.gob.ar/alertas). Estos avisos se difunden con hasta 72 horas de anticipación y sufren actualizaciones permanentes según el desplazamiento de los frentes de tormenta.
El mapa de riesgo utiliza un código de colores según la gravedad del fenómeno:
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Alerta Amarilla (Información y precaución): Advierte sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Se solicita mantenerse informado.
Alerta Naranja (Cuidado extremo): Se pronostican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Requiere extremar los cuidados personales y acatar las recomendaciones de las fuerzas de seguridad.
Alerta Roja (Situación de desastre/emergencia): Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o catástrofes naturales. Es obligatorio seguir las instrucciones de evacuación y resguardo dictadas por las autoridades.
Medidas de prevención ante lluvias intensas y tormentas severas por El Niño
Ante la activación de un aviso por mal tiempo en la región, las autoridades de Protección Civil recomiendan seguir estrictamente el siguiente protocolo de actuación:
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Información oficial: Mantenerse actualizado de manera exclusiva mediante los canales de comunicación estatales y servicios meteorológicos oficiales.
Permanencia en lugares seguros: Guardar reparo en viviendas o edificaciones cerradas y bien estructurales mientras dure el desarrollo del temporal.
Evitar la circulación: No transitar a pie ni en vehículos por calles, avenidas o caminos rurales que presenten anegamientos o acumulación de agua.
Distanciamiento de cauces hídricos: Alejarse de las márgenes de ríos, arroyos, canales y zonas habitualmente inundables ante el riesgo de crecidas repentinas.
Rutas de evacuación: Identificar con antelación las zonas altas más cercanas a la propiedad y las posibles vías de escape ante un llamado de evacuación.
Acatar las indicaciones locales: Seguir las órdenes impartidas por las cuadrillas de Protección Civil y las fuerzas de seguridad de cada jurisdicción.
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