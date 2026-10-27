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Alerta por "Súper El Niño": nuevas recomendaciones oficiales ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones

Sociedad

El Gobierno Nacional puso en marcha el Plan de Coordinación Federal ENOS debido a la intensidad del fenómeno de El Niño.

El impacto de El Niño

El impacto de "El Niño"

Frente a la consolidación del fenómeno climático Súper El Niño, caracterizado por generar precipitaciones extraordinarias, tormentas severas y repentinas crecidas de ríos en distintas regiones del país, el Gobierno Nacional difundió una serie de pautas de prevención y recomendaciones básicas para reducir riesgos y saber cómo actuar ante un eventual escenario de emergencia.

A través de la Agencia Federal de Emergencias, el Estado nacional puso en marcha el Plan de Coordinación Federal ENOS, un esquema de trabajo articulado con los gobiernos provinciales orientado a anticipar situaciones de peligro, coordinar la asistencia logística y disponer de recursos operativos de forma inmediata frente a catástrofes hídricas.

El fenómeno de El Niño ya está entre nosotros según especialistas.

El fenómeno de El Niño ya está entre nosotros según especialistas.

Cómo interpretar la escala de alertas del Servicio Meteorológico Nacional

Desde los organismos oficiales instaron a la ciudadanía a consultar de forma periódica los avisos preventivos que emite el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de su sitio web (smn.gob.ar/alertas). Estos avisos se difunden con hasta 72 horas de anticipación y sufren actualizaciones permanentes según el desplazamiento de los frentes de tormenta.

El mapa de riesgo utiliza un código de colores según la gravedad del fenómeno:

  • Alerta Amarilla (Información y precaución): Advierte sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Se solicita mantenerse informado.

  • Alerta Naranja (Cuidado extremo): Se pronostican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Requiere extremar los cuidados personales y acatar las recomendaciones de las fuerzas de seguridad.

  • Alerta Roja (Situación de desastre/emergencia): Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o catástrofes naturales. Es obligatorio seguir las instrucciones de evacuación y resguardo dictadas por las autoridades.

Alerta por "Súper El Niño": nuevas recomendaciones oficiales ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones.

Alerta por "Súper El Niño": nuevas recomendaciones oficiales ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones.

Medidas de prevención ante lluvias intensas y tormentas severas por El Niño

Ante la activación de un aviso por mal tiempo en la región, las autoridades de Protección Civil recomiendan seguir estrictamente el siguiente protocolo de actuación:

  • Información oficial: Mantenerse actualizado de manera exclusiva mediante los canales de comunicación estatales y servicios meteorológicos oficiales.

  • Permanencia en lugares seguros: Guardar reparo en viviendas o edificaciones cerradas y bien estructurales mientras dure el desarrollo del temporal.

  • Evitar la circulación: No transitar a pie ni en vehículos por calles, avenidas o caminos rurales que presenten anegamientos o acumulación de agua.

  • Distanciamiento de cauces hídricos: Alejarse de las márgenes de ríos, arroyos, canales y zonas habitualmente inundables ante el riesgo de crecidas repentinas.

  • Rutas de evacuación: Identificar con antelación las zonas altas más cercanas a la propiedad y las posibles vías de escape ante un llamado de evacuación.

  • Acatar las indicaciones locales: Seguir las órdenes impartidas por las cuadrillas de Protección Civil y las fuerzas de seguridad de cada jurisdicción.

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