Los descuentos en supermercados con hasta $100.000 a favor durante septiembre

A su vez, quienes utilicen Mercado Pago cuentan con un 15% de descuento pagando mediante QR, con un límite de $15.000 por cuenta durante el mes.

En Jumbo, buena parte de los beneficios se concentra durante los martes y jueves. Galicia ofrece un 20% de descuento con un tope mensual de $25.000, siempre que se alcance un consumo mínimo de $100.000. Macro dispone de un 20% con un máximo de $25.000 mensuales durante los mismos días.

También los clientes de Santander pueden conseguir un 20% de descuento los martes y jueves, con un tope de $25.000 al mes y un consumo mínimo de $100.000. Una condición similar presenta MODO, con 20% y un máximo mensual de $25.000.

Para quienes utilizan Naranja X, Jumbo ofrece un 30% de descuento mediante Plan Épico, con un límite de $12.000 por semana, los viernes, sábados y domingos. Supervielle, en tanto, dispone para jubilados de un 25% de descuento los martes, con un tope mensual de $25.000.

Además de los reintegros, Banco Nación permite acceder en Jumbo a 6 cuotas sin interés en productos de electro, con disponibilidad durante todos los días.

ChangoMás presenta una de las mayores variedades de promociones del mes. Los lunes, Galicia ofrece un 20% pagando con QR, con un tope mensual de $25.000 y una compra mínima de $75.000. Macro también cuenta con un 20% y un límite de $25.000 por mes.

MODO ofrece otro 20% de descuento los lunes, con un máximo mensual de $25.000, mientras que Santander presenta el mismo porcentaje y tope, aunque requiere un consumo mínimo de $75.000.

Uno de los beneficios más elevados en términos porcentuales corresponde a Banco Nación en ChangoMás, con un 35% de descuento y un tope de $15.000 por semana los miércoles. Al tratarse de un límite semanal, quienes puedan utilizar la promoción en varias semanas del mes tienen la posibilidad de acumular un ahorro mayor.

Los clientes de Supervielle cuentan con un 20% de descuento los martes, con un máximo de $25.000 mensuales. Mercado Pago, por su parte, ofrece un 15% sin tope pagando mediante QR los martes.

Con Naranja X, ChangoMás dispone de un 15% de descuento sin tope pagando con QR los viernes, sábados y domingos.

Finalmente, Día mantiene distintas alternativas durante septiembre. Galicia ofrece un 20% de descuento los viernes y sábados, con un tope de $20.000 por mes y un consumo mínimo de $35.000.

Banco Nación permite obtener un 5% de descuento de lunes a viernes, con un límite semanal de $5.000. Los martes, Naranja X cuenta con un 30% mediante Plan Épico y un tope de $12.000 por semana.

Los miércoles aparece otra alternativa con Mercado Pago: 15% de descuento sin tope, siempre que la compra alcance un mínimo de $20.000.

Así, las promociones disponibles durante septiembre permiten combinar porcentajes, topes y días específicos para reducir el costo de las compras. La conveniencia de cada beneficio dependerá principalmente del supermercado elegido, el monto de la compra y los medios de pago disponibles para cada consumidor.