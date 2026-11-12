Se enteraron por internet que murió su padre, que lo cremaron y que una mujer usurpó la vivienda

Según el testimonio difundido por medios locales de esa ciudad del sur del Gran Buenos Aires, la mujer habría presentado una autorización atribuida al fallecido y manifestado que no existían familiares directos, una afirmación que los hijos señalan como obviamente falsa.

Imagen ilustrativa IA

La situación adquiere una dimensión todavía más compleja por la imposibilidad de acceder a las cenizas. Los familiares aseguran que no pudieron despedirse de su padre ni participar de ninguna ceremonia, por lo que reclaman conocer el destino de los restos cremados y recuperarlos para rendirle homenaje.

Una propiedad usurpada y alquilada

Pero las denuncias no terminan ahí, ya que los herederos también apuntan contra la administración de una propiedad vinculada al hombre fallecido. Según sostienen, habitaciones de la vivienda estarían siendo alquiladas sin autorización de la familia, exigiendo que se determine bajo qué circunstancias la mujer asumió el control del inmueble y qué respaldo legal posee para disponer de él.

Mientras esperan avances en las investigaciones, los hijos buscan que se revisen todos los trámites realizados tras la muerte de su padre, para esclarecer si existieron irregularidades en la cremación, determinar qué ocurrió con los bienes del fallecido y establecer responsabilidades.

Se trata de un caso que, en definitiva, combina disputas patrimoniales, interrogantes sobre la gestión de los restos y una profunda herida familiar provocada por haberse enterado de la muerte de su padre cuando ya era demasiado tarde.