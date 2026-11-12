Se enteraron por internet que murió su padre, que lo cremaron y que una mujer usurpó la vivienda
Denuncian que una mujer que decía ser la cuidadora del hombre gestionó la cremación sin avisarles y luego tomó control de una vivienda que ahora estaría siendo alquilada.
Una familia de José Mármol, localidad del partido de Almirante Brown, denunció haber descubierto de la manera más inesperada y dolorosa que el padre había fallecido: a través de una publicación en internet.
A partir de ese hallazgo, los hijos iniciaron una serie de reclamos judiciales y administrativos contra una mujer que, según sostienen, ocultó la muerte del hombre, gestionó la cremación sin informarles y tomó control de la vivienda que le pertenecía.
El caso salió a la luz después de que los familiares afirmaran no haber recibido ninguna notificación sobre el deceso. Según relató Marcelo Castro, uno de los hijos del fallecido, la mujer señalada había sido presentada en algún momento como cuidadora de su padre.
Sin embargo, la familia rechaza esa versión y asegura que la mujer nunca ejerció efectivamente esa función: el hombre murió en soledad en una pensión, lejos del acompañamiento que supuestamente debía recibir, indican. “No era la cuidadora, mi papá dijo eso, pero nunca lo cuidó. Mi papá murió solo en una pensión”, afirmó Marcelo.
La principal controversia gira en torno a la cremación, ya que los denunciantes sostienen que el cuerpo fue cremado sin que ellos fueran consultados ni informados previamente. Además, cuestionan la documentación utilizada para llevar adelante ese procedimiento.
Según el testimonio difundido por medios locales de esa ciudad del sur del Gran Buenos Aires, la mujer habría presentado una autorización atribuida al fallecido y manifestado que no existían familiares directos, una afirmación que los hijos señalan como obviamente falsa.
La situación adquiere una dimensión todavía más compleja por la imposibilidad de acceder a las cenizas. Los familiares aseguran que no pudieron despedirse de su padre ni participar de ninguna ceremonia, por lo que reclaman conocer el destino de los restos cremados y recuperarlos para rendirle homenaje.
Una propiedad usurpada y alquilada
Pero las denuncias no terminan ahí, ya que los herederos también apuntan contra la administración de una propiedad vinculada al hombre fallecido. Según sostienen, habitaciones de la vivienda estarían siendo alquiladas sin autorización de la familia, exigiendo que se determine bajo qué circunstancias la mujer asumió el control del inmueble y qué respaldo legal posee para disponer de él.
Mientras esperan avances en las investigaciones, los hijos buscan que se revisen todos los trámites realizados tras la muerte de su padre, para esclarecer si existieron irregularidades en la cremación, determinar qué ocurrió con los bienes del fallecido y establecer responsabilidades.
Se trata de un caso que, en definitiva, combina disputas patrimoniales, interrogantes sobre la gestión de los restos y una profunda herida familiar provocada por haberse enterado de la muerte de su padre cuando ya era demasiado tarde.
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