A qué hora empiezan las lluvias este lunes en el AMBA: el desalentador pronóstico, con dos días inestables

Hacia la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado y sin precipitaciones, aunque la tregua durará poco: la inestabilidad regresará por la noche con el retorno de las lluvias aisladas. Todo esto estará acompañado por una temperatura que se mantendrá fresca, oscilando entre los 13°C de mínima y los 18°C de máxima.