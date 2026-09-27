A qué hora empiezan las lluvias este lunes en el AMBA: el desalentador pronóstico, con dos días inestables
El Servicio Meteorológico Nacional prevé más lluivas y tormentas en Buenos Aires para el inicio de la semana. Cuándo mejora el clima.
El inicio de la nueva semana laboral no traerá el alivio esperado en materia climática para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras un domingo marcado por el paso de las lluvias y tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó que las precipitaciones continuarán registrándose de manera intermitente a lo largo de este lunes.
El pronóstico oficial detalla una jornada gris y con agua en distintos momentos del día. Se prevé probabilidad de chaparrones durante la madrugada, dando paso a lluvias aisladas en las primeras horas de la mañana.
Hacia la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado y sin precipitaciones, aunque la tregua durará poco: la inestabilidad regresará por la noche con el retorno de las lluvias aisladas. Todo esto estará acompañado por una temperatura que se mantendrá fresca, oscilando entre los 13°C de mínima y los 18°C de máxima.
El pronóstico extendido en el AMBA: ¿cuándo mejora el tiempo y se van las lluvias del ?
La inestabilidad seguirá condicionando los planes al aire libre durante las primeras 48 horas de la semana, vislumbrándose una mejora paulatina hacia la mitad de la misma:
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Martes: Jornada compleja con tormentas durante la madrugada y la mañana, seguidas de chaparrones por la tarde. El buen clima recién comenzará a afianzarse por la noche, bajo un cielo mayormente nublado. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 14°C y 19°C.
Miércoles: Retoma el buen tiempo definitivo. La jornada comenzará con el cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, tornándose mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Temperaturas entre 10°C y 20°C.
Jueves: Condiciones estables y plenamente agradables, con presencia de cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y registros térmicos estimados entre los 9°C y 19°C.
Viernes: El cierre de la semana laboral mantendrá la tendencia estable, con nubosidad en aumento y un cielo que se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas entre 9°C y 19°C.
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