Mapa del triple tormentón EN VIVO: minuto a minuto de las lluvias en Buenos Aires

Cuándo empieza el tormentón y cómo seguir las lluvias en vivo

El desmejoramiento definitivo se iniciará durante la tarde de este domingo 27 de septiembre. Aunque la mañana se presentó con nubosidad y un clima templado cercano a los 16°C, el pico de inestabilidad llegará a partir de las 17:00 horas. Según los registros satelitales, se esperan chaparrones y actividad eléctrica que continuarán hacia la noche, sumando más de 5.5 milímetros de agua acumulada y fuertes ráfagas del este.