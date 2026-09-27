Mapa del triple tormentón EN VIVO: minuto a minuto de las lluvias en Buenos Aires
El pronóstico confirmó un fuerte tormentón que afectará a Buenos Aires por tres días. Seguí en vivo el mapa satelital con el avance de las intensas lluvias.
Las lluvias y un tormentón volverán a golpear con fuerza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al conurbano bonaerense tras un breve lapso primaveral. Un importante frente de inestabilidad provocará un fuerte descenso térmico y ráfagas constantes, configurando tres jornadas consecutivas de mal tiempo en toda la región metropolitana.
Cuándo empieza el tormentón y cómo seguir las lluvias en vivo
El desmejoramiento definitivo se iniciará durante la tarde de este domingo 27 de septiembre. Aunque la mañana se presentó con nubosidad y un clima templado cercano a los 16°C, el pico de inestabilidad llegará a partir de las 17:00 horas. Según los registros satelitales, se esperan chaparrones y actividad eléctrica que continuarán hacia la noche, sumando más de 5.5 milímetros de agua acumulada y fuertes ráfagas del este.
Para monitorear el desarrollo del frente meteorológico en tiempo real, los usuarios pueden consultar el mapa interactivo de Windy.com, una plataforma especializada que permite visualizar el avance de las celdas de tormenta, el desplazamiento de las masas de aire húmedo y la intensidad del viento sobre la región central del país.
Tres días de tormenta: cómo sigue el pronóstico extendido
La inestabilidad no dará tregua en el inicio de la semana y configurará una seguidilla de jornadas pasadas por agua en Buenos Aires:
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Lunes 28 de septiembre: se mantiene un 80% de probabilidades de precipitaciones con vientos regulares de hasta 37 km/h. La temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y los 18°C de máxima.
Martes 29 de septiembre: será el día más severo y desapacible del ciclo, con un 90% de probabilidades de chaparrones intermitentes y ráfagas del sur que podrían alcanzar los 59 km/h.
Miércoles 30 de septiembre: llegará el alivio definitivo con cielo algo nublado y sin precipitaciones. La nueva masa de aire limpiará la nubosidad pero provocará un marcado descenso térmico, tocando una mínima invernal de apenas 9°C.
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