A qué hora llega el papa León XIV a la Argentina

El trayecto total de la gira papal contempla doce días de itinerario por diez ciudades de la región, que comenzó el 6 de noviembre en Montevideo y concluirá el 17 del mismo mes en Perú. "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", remarcó el propio pontífice a través de sus canales oficiales.