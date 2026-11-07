A qué hora llega el papa León XIV a la Argentina
El sumo pontífice llega este domingo al país, en el marco de su histórica visita a Sudamérica. Los detalles del cronograma.
El papa León XIV se encuentra en América del Sur llevando adelante su gira continental y ultima los detalles para desembarcar en suelo nacional. Luego de haber iniciado sus actividades oficiales en Uruguay, el Sumo Pontífice arribará a la Argentina este domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
El trayecto total de la gira papal contempla doce días de itinerario por diez ciudades de la región, que comenzó el 6 de noviembre en Montevideo y concluirá el 17 del mismo mes en Perú. "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", remarcó el propio pontífice a través de sus canales oficiales.
El itinerario oficial del papa León XIV en la Argentina
La agenda del Santo Padre incluye encuentros de alto nivel institucional, misas multitudinarias y recorridas de profundo impacto social y religioso:
Domingo 8 de noviembre (Arribo y agenda institucional)
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16:30: Aterrizaje del vuelo papal en el Aeroparque Jorge Newbery.
Homenaje a San Martín: Ofrenda floral en la Plaza San Martín frente al monumento al Libertador.
Reunión presidencial: Audiencia bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
18:30: Discurso ante autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.
Lunes 9 de noviembre (Jornada de feriado nacional)
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9:15: Recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, provincia de Buenos Aires.
11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
16:10: Encuentro con la dirigencia sindical, empresarial y de movimientos sociales en la sede de la UCA en Puerto Madero.
17:30: Diálogo interreligioso con líderes de diversas confesiones en el Palacio San Martín.
18:45: Vísperas en la Catedral Metropolitana junto al Episcopado y posterior cena de camaradería en el Arzobispado.
Martes 10 de noviembre (Tramo federal en Córdoba y vigilia en CABA)
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7:30: Partida desde Buenos Aires hacia Córdoba (arribo al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00).
10:00: Misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
15:15: Encuentro con sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
20:15: De regreso en Buenos Aires, encabeza la vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles. (Nota: Feriado decretado únicamente en CABA y la provincia de Córdoba).
Miércoles 11 de noviembre (Misa en Luján y despedida del país)
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8:00: Visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal en Villa Devoto.
10:00: Celebración eucarística central en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Nota: Feriado decretado únicamente en la Provincia de Buenos Aires).
13:30: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previa al despegue hacia Lima fijado para las 14:00.
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