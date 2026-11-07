La visita de León XIV a Casavalle: el mapa de la exclusión y la fe en los márgenes de Montevideo

Father Pablo Coimbra, parish priest of Our Lady of Guadalupe in Uruguay, talks about the importance of Pope Leo's closeness for the people of Casavalle, who have felt on the margins of society for so long. pic.twitter.com/ybWj7e09XX — Vatican News (@VaticanNews) November 7, 2026

"Casavalle es como un iceberg o un vitral: desde afuera se ve apenas la superficie opaca marcada por las carencias, pero al entrar se descubre una profundidad llena de vida y una solidaridad enorme entre los vecinos", sostuvo el párroco al dimensionar el impacto de la presencia del Papa. Para Coimbra, la llegada de León XIV no responde a una estrategia ni a un reclamo asistencialista, sino a una ratificación de la fe en un territorio donde la Iglesia funciona como último refugio ante la vulnerabilidad cotidiana.