La visita de León XIV a Casavalle: el mapa de la exclusión y la fe en los márgenes de Montevideo
El paso del Pontífice por la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe corrió de la marginalidad al barrio más golpeado de la capital uruguaya.
La llegada del papa León XIV al barrio de Casavalle marcó un hito político y pastoral en la periferia montevideana. Acostumbrada a ocupar las crónicas policiales y los partes oficiales sobre el avance del narcotráfico o la precariedad extrema, la zona se convirtió durante unas horas en el centro neurálgico de la agenda del Pontífice, que eligió caminar el territorio antes que limitarse a las ceremonias protocolares con el poder político.
El gesto de la Santa Sede caló hondo en una comunidad atravesada por el estigma y el aislamiento urbano. La elección del itinerario devolvió visibilidad a miles de vecinos que cotidianamente enfrentan la falta de infraestructura básica, pero que también sostienen tramas de solidaridad comunitaria sobre las que se levanta el entramado social del lugar.
El trabajo territorial y la mirada del Padre Coimbra
En el epicentro de la organización estuvo el sacerdote Pablo Coimbra, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, quien desde hace seis años encabeza un trabajo territorial sistemático en el lugar. Excontador del Banco de Previsión Social que dejó la función pública para dedicarse al ministerio sacerdotal, Coimbra impulsó desde la parroquia iniciativas clave como programas de vivienda digna y contención social para intentar subsanar la ineficiencia de las estructuras estatales.
"Casavalle es como un iceberg o un vitral: desde afuera se ve apenas la superficie opaca marcada por las carencias, pero al entrar se descubre una profundidad llena de vida y una solidaridad enorme entre los vecinos", sostuvo el párroco al dimensionar el impacto de la presencia del Papa. Para Coimbra, la llegada de León XIV no responde a una estrategia ni a un reclamo asistencialista, sino a una ratificación de la fe en un territorio donde la Iglesia funciona como último refugio ante la vulnerabilidad cotidiana.
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