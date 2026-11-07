"Me siento como en casa": el cálido mensaje del papa León XIV en el barrio más humilde de Montevideo
En su paso por la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el Pontífice rompió el protocolo, escuchó a los vecinos y dejó una fuerte impronta territorial en el arranque de su gira.
La visita del papa León XIV al barrio Casavalle se convirtió en el hito más emotivo y de mayor peso simbólico de su estadía en Uruguay. Lejos del corsé formal de las cumbres ejecutivas y los salones oficiales de la capital, el Pontífice eligió caminar las calles de una de las zonas más postergadas y estigmatizadas de la periferia montevideana para llevar un mensaje de cercanía que caló hondo en la comunidad: "Me siento como en casa".
La llegada del Papa a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe paralizó la rutina del barrio. Entre pancartas caseras, banderas y un cordón humano integrado por familias enteras, León XIV rompió las estructuras de seguridad para saludar de cerca a los vecinos, escuchar los reclamos de las organizaciones de base y validar el trabajo silencioso de contención comunitaria que se sostiene en el territorio frente a las carencias estructurales.
Del refugio parroquial a la resonancia regional
El gesto de la Santa Sede devolvió la mirada pública hacia un sector históricamente relegado a las páginas del crimen urbano y la precariedad económica. Acompañado por el cura párroco Pablo Coimbra, referente de la labor social en la zona, el Papa remarcó el valor del entramado comunitario y la solidaridad de los sectores populares, en una intervención que sirvió como declaración de principios sobre hacia dónde apunta el eje de su pastoral.
La calidez del encuentro en Casavalle no solo marcó un quiebre en la agenda oficial uruguaya, sino que dejó picando el tono de lo que será su posterior desembarco en la región. Con la frase que resonó en todo el Río de la Plata, León XIV dejó en claro que la impronta de su viaje no estará en la pompa institucional, sino en el contacto cara a cara con la fe y las necesidades de los márgenes.
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