"Me siento como en casa": el cálido mensaje del papa León XIV en el barrio más humilde de Montevideo

Padre Pablo Coimbra, Casavalle, Montevideo

La calidez del encuentro en Casavalle no solo marcó un quiebre en la agenda oficial uruguaya, sino que dejó picando el tono de lo que será su posterior desembarco en la región. Con la frase que resonó en todo el Río de la Plata, León XIV dejó en claro que la impronta de su viaje no estará en la pompa institucional, sino en el contacto cara a cara con la fe y las necesidades de los márgenes.