Alerta total por tormentón: dónde habrá tormentas eléctricas y posible caída de granizo este sábado

Una amplia franja del territorio nacional estará bajo condiciones climáticas adversas durante la jornada de este sábado 31 de octubre. Según el mapa oficial de alertas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el aviso de nivel amarillo abarca el centro de la Argentina y se extiende hacia el sur, alcanzando a las siguientes provincias: