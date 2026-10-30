Alerta total por tormentón: dónde habrá tormentas eléctricas y posible caída de granizo este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional puso en alerta a varias zonas del país por un fuerte tormentón que opacará el cielo de este sábado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla para este sábado 31 de octubre ante la inminente llegada de un tormentón. El mapa oficial muestra un extenso cordón de inestabilidad que afectará a múltiples provincias de la franja central y el norte patagónico.
Alerta total por tormentón: dónde habrá tormentas eléctricas y posible caída de granizo este sábado
Una amplia franja del territorio nacional estará bajo condiciones climáticas adversas durante la jornada de este sábado 31 de octubre. Según el mapa oficial de alertas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el aviso de nivel amarillo abarca el centro de la Argentina y se extiende hacia el sur, alcanzando a las siguientes provincias:
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Córdoba: Afección en gran parte del territorio provincial.
San Luis y La Pampa: Cobertura casi total de la alerta amarilla.
Mendoza y La Rioja: Zonas del este y franja cordillerana/precordillerana bajo inestabilidad.
Neuquén y Río Negro: Afectación en el norte neuquino y en el área norte-oeste de Río Negro (incluyendo Viedma y zonas aledañas).
Buenos Aires: Sectores del extremo sudoeste bonaerense.
Fenómenos previstos y recomendaciones
El nivel de alerta amarillo advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Para las regiones señaladas se esperan:
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Intensas precipitaciones: Abundante caída de agua en cortos períodos.
Actividad eléctrica y viento: Frecuente actividad eléctrica acompañada por ráfagas intensas de viento.
Caída de granizo: Eventual ocurrencia de granizo en forma local.
Ante este escenario, las autoridades sugieren evitar permanecer al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, asegurar o retirar objetos que puedan volarse, no sacar la basura para prevenir obstrucciones en los sumideros y mantenerse permanentemente informados a través de los canales oficiales del SMN.
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