El Gobierno activa tres locomotoras 0 kilómetro en un ramal de tren que recorre 76 kilómetros de Buenos Aires
El Gobierno incorporó formaciones renovadas y nuevas locomotoras en la línea San Martín para mejorar drásticamente la seguridad de todos los pasajeros.
En el marco de la emergencia ferroviaria dictada por el Gobierno, la empresa estatal responsable del servicio a nivel nacional puso en funcionamiento una formación totalmente renovada en la línea San Martín. Esta importante medida tiene como objetivo central incrementar los niveles de seguridad operacional y brindar mayor eficiencia.
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Un plan de modernización de los trenes con nuevas locomotoras
La actualización de los trenes es parte fundamental del proceso de modernización que lleva adelante la Secretaría de Transporte. Este ambicioso plan incluye la adquisición directa de tres locomotoras cero kilómetro, la renovación estratégica de los tendidos de vía y una mejora sustancial en la señalización del recorrido.
En estos momentos, los talleres continúan interviniendo otras dos formaciones de catorce coches que serán puestas íntegramente en valor y reincorporadas al servicio en las próximas semanas. Los trabajos técnicos que se ejecutaron sobre la primera formación de siete coches incluyeron la colocación de motores diésel totalmente nuevos en ambas salas de máquinas y la readecuación completa del sistema de bogies.
Además de priorizar el aspecto mecánico, se trabajó fuertemente en el confort interior. Para la comodidad de los pasajeros, se repararon las ventanas y el piso, se cambiaron los asientos defectuosos, se modernizó todo el sistema instalando iluminación LED y se realizaron exhaustivos trabajos de pintura integral en cada uno de los vagones.
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