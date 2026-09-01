El Gobierno activa tres locomotoras 0 kilómetro en un ramal de tren que recorre 76 kilómetros de Buenos Aires

En estos momentos, los talleres continúan interviniendo otras dos formaciones de catorce coches que serán puestas íntegramente en valor y reincorporadas al servicio en las próximas semanas. Los trabajos técnicos que se ejecutaron sobre la primera formación de siete coches incluyeron la colocación de motores diésel totalmente nuevos en ambas salas de máquinas y la readecuación completa del sistema de bogies.