Mar del Plata: fue a comprar milanesas y lo asesinó una patota

“Su familia somos sus amigos”, contó Franco, uno de sus allegados, en diálogo con 0223. Lo recordó como un hombre trabajador, sano y de buen humor. “Siempre contagiaba una sonrisa”, dijo.

Maximiliano Zabala tenía 29 años, era padre de un nene de 9 y trabajaba como vendedor ambulante

En el marco de la difusión del caso, el diario La Capital de Mar del Plata enumeró una serie de antecedentes judiciales que pesaban tanto sobre la víctima como sobre su amigo.

De acuerdo con información incorporada al expediente, Zabala tenía antecedentes por robo, tentativa de robo, tenencia simple de estupefacientes y atentado contra la autoridad. Los registros corresponden a hechos ocurridos entre 2024 y 2024.

La investigación del ataque había comenzado como una causa por las lesiones provocadas durante la agresión. Tras la muerte de Zabala, el expediente pasó a ser investigado como homicidio. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni imputadas por el crimen.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, del fiscal Carlos Russo. Los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió durante el ataque y establecer quién efectuó el disparo que terminó con la vida del Zabala.