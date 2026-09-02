Mar del Plata: fue a comprar milanesas y lo asesinó una patota
Maximiliano Zabala fue atacado por un grupo que lo acusaba de robar una bicicleta. Murió tras recibir un disparo en la espalda.
Un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo en la espalda tras ser atacado por una patota que lo acusaba de haber robado una bicicleta. Ocurrió en la noche del lunes en inmediaciones a la Villa La Palangana de Mar del Plata.
A víctima fue identificada como Maximiliano Zabala. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el hombre había salido a comprar milanesas junto a su amigo E.B., pero al regresar, en el cruce de las calles Grecia y Rodríguez Peña, ambos fueron interceptados por al menos diez personas que los señalaron como autores de un robo y comenzaron a golpearlos.
En medio de la disputa, Zabala recibió un disparo por la espalda y quedó tendido en el piso, gravemente herido. Su amigo, en tanto, había escapado a las corridas, por lo que fueron los vecinos de la zona quienes se acercaron a asistir a la víctima mientras esperaban que llegara la ambulancia.
El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde recibió asistencia médica a causa de las lesiones sufridas durante el ataque, pero falleció horas después de su ingreso.
Quién era el joven que fue asesinado por una patota en Mar del Plata
Maximiliano Zabala tenía 29 años, era padre de un nene de 9 y trabajaba como vendedor ambulante en la zona céntrica de Mar del Plata, donde comercializaba medias para ganarse la vida.
“Su familia somos sus amigos”, contó Franco, uno de sus allegados, en diálogo con 0223. Lo recordó como un hombre trabajador, sano y de buen humor. “Siempre contagiaba una sonrisa”, dijo.
En el marco de la difusión del caso, el diario La Capital de Mar del Plata enumeró una serie de antecedentes judiciales que pesaban tanto sobre la víctima como sobre su amigo.
De acuerdo con información incorporada al expediente, Zabala tenía antecedentes por robo, tentativa de robo, tenencia simple de estupefacientes y atentado contra la autoridad. Los registros corresponden a hechos ocurridos entre 2024 y 2024.
La investigación del ataque había comenzado como una causa por las lesiones provocadas durante la agresión. Tras la muerte de Zabala, el expediente pasó a ser investigado como homicidio. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni imputadas por el crimen.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, del fiscal Carlos Russo. Los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió durante el ataque y establecer quién efectuó el disparo que terminó con la vida del Zabala.
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