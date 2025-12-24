A qué hora sale el último tren en Nochebuena: cronograma especial

Cómo funcionarán los colectivos durante el 24 de diciembre en AMBA

El miércoles 24 de diciembre, los colectivos en el AMBA funcionarán con horarios regulares. Esto significa que las líneas comenzarán sus recorridos desde las 5.30 de la mañana y operarán hasta horarios que oscilan entre las 21.40 y las 23.30, de acuerdo a cada empresa. Sin embargo, se anticipa que muchas unidades podrían reducir su frecuencia durante la tarde, a medida que se acerque la Nochebuena, por la menor demanda y a las celebraciones.

El jueves 25 de diciembre, feriado nacional por la celebración de Navidad, los colectivos operarán con la frecuencia habitual de domingos y feriados. En general, los servicios comenzarán a circular alrededor de las 8 de la mañana y finalizarán cerca de las 22.30. Esto representa una reducción significativa en los horarios habituales, por lo que se recomienda tomar precauciones adicionales si se planea viajar ese día.

Además, durante el feriado navideño, se espera una disminución considerable en la cantidad de unidades disponibles, lo que podría generar mayor tiempo de espera en las paradas. Este esquema reducido responde a la menor cantidad de pasajeros que suelen movilizarse en estas fechas, pero también al derecho de descanso de los trabajadores del transporte público.