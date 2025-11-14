Femicidio de Cecilia Strzyzowski: custodian la casa de los Sena a la espera del veredicto
La justicia del Chaco resolverá este viernes si los Sena fueron responsables del femicidio de Cecilia Strzyzowski, que fue vista por última vez en su casa.
Personal de la Policía del Chaco custodiaba este viernes la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña en Resistencia, a poca distancia del sitio donde se desarrolla la última jornada del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, del cual fueron responsabilizados ellos junto a su hijo César.
Durante la mañana del viernes se vio que la casa ubicada sobre la calle Santa María de Oro 1460, en Resistencia, tenía las ventanas tapadas y la puerta principal abierta mientras un camión de mudanza retiraba colchones, muebles y otras pertenencias de la familia Sena.
El trajín resultó particularmente llamativo dado que hasta la Policía del Chaco se hizo presente para asegurar que ninguna cámara de televisión u ojo curioso pudiera seguirlo de cerca.
De todos modos se difundieron algunas imágenes durante la jornada, y la explicación llegó a través del sitio Más Contenidos.net, donde consta que se trató de una operación de desalojo de la inquilina de Paula Martínez, la hija de Marcela Acuña, que es propietaria de la planta inferior de la casa.
En un video relatado por Edgardo Aguirre se ve el momento en que se aleja el camión de mudanza, lo que daría a pensar que la casa donde Cecilia Strzyzowski fue vista con vida por última vez quedó vacía este viernes, mientras el jurado popular decidía qué hacer con Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena.
Pero en realidad la casa -que tiene dos plantas independientes- sigue ocupada parcialmente por Martínez.
La historia de la casa de los Sena, del "chalecito", era pintoresca: la había construido el padre de Marcela Acuña y había sido expandida por Emerenciano Sena hasta convertirse en el centro de la vida familiar.
Pero en junio de 2023 se convirtó en el escenario del horror cuando se produjo la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, cuya sangre fue encontrada en la planta baja de la casa.
Por extraño que parezca, la presunción de un femicidio no desanimó a la inquilina, que se mudó a vivir en esos mismos aposentos hasta esta semana, cuando se retiró sin más.
