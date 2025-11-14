Femicidio de Cecilia Strzyzowski: custodian la casa de los Sena a la espera del veredicto

Pero en realidad la casa -que tiene dos plantas independientes- sigue ocupada parcialmente por Martínez.

La historia de la casa de los Sena, del "chalecito", era pintoresca: la había construido el padre de Marcela Acuña y había sido expandida por Emerenciano Sena hasta convertirse en el centro de la vida familiar.

Pero en junio de 2023 se convirtó en el escenario del horror cuando se produjo la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, cuya sangre fue encontrada en la planta baja de la casa.

Por extraño que parezca, la presunción de un femicidio no desanimó a la inquilina, que se mudó a vivir en esos mismos aposentos hasta esta semana, cuando se retiró sin más.