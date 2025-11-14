Las últimas palabras del clan Sena antes del veredicto por el caso Cecilia Strzyzowski: qué dijeron sus integrantes

Marcela Acuña pidió la intervención del Poder Judicial

Su esposa y madre de César, Marcela Acuña, imputada por el mismo delito que su marido, siguió sus pasos: "Primero quiero recalcar mi inocencia en cuanto a que soy una persona que jamás dañaría a otro ser humano, en cuanto a ese delito que se me imputa”, aseguró ante el jurado popular y luego empezó a hablar de temas políticos: “Sea cual sea la condena, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa”.

En ese marco, continuó su exposición refiriéndose a la justicia chaqueña y pidió su intervención: “Pido que el Poder Judicial de la provincia del Chaco sea intervenido por el desastre que hicieron con esta causa, que ojalá no siente una jurisprudencia. Se inició sobre la base de una mentira, con detenciones ilegales, con prejuicios, y creo que lo delictivo está en el Poder Ejecutivo, y me hago cargo de lo que digo, y voy a hacer todo, esté donde esté”, sostuvo.

Gustavo Obregón pidió perdón: "A Cesar lo quiero como a un hijo"

Gustavo Obregón, otro de los imputados, acusado de "encubrimiento agravado", cambió su estrategia y decidió hablar: "Pido perdón por mi acción u omisión, nunca fue mi intención lastimar ni hacer daño a nadie", expresó.

"Solamente lo acompañé a César, como lo he hecho infinitas veces, por el cariño, el respeto y la infinita gratitud que tengo hacia sus padres, el señor Emerenciano, la señora Marcela, quienes son pilares fundamentales en mi vida y en la de mi familia” agregó.

Luego, con la voz quebrada, manifestó ante el tribunal: "A César lo quiero y lo siento como un hijo del corazón ".

Por su parte, Griselda Reinoso, también acusada de encubrimiento, solo remarcó: “No me hago responsable de lo que me inculpa y me declaro inocente”.

Los otros dos acusados, Gustavo Melgarejo y Fabiana González decidieron no hablar ni ampliar sus declaraciones.