Las últimas palabras del clan Sena antes del veredicto por el caso Cecilia Strzyzowski: qué dijeron sus integrantes
Cuatro de los siete imputados por el femicidio expresaron unas palabras antes del veredicto del jurado popular. César Sena prefirió mantenerse en silencio.
A horas de que se conozca el veredicto contra los siete acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, Emerenciano Sena y Marcela Acuña pronunciaron sus últimas palabras ante el jurado popular y ratificaron su inocencia. César Sena, quien era el esposo de la víctima, prefirió mantenerse en silencio.
El jueves, la Fiscalía y la querella solicitaron que todos los acusados sean encontrados culpables del femicidio ocurrido en junio de 2023: César Sena y sus padres Marcela Acuña y Emerenciano Sena, así como también Fabiana González, Griselda Reinoso Gustavo Melgarejo y Gustavo Obregón.
Hoy se espera que el jurado popular delibere para dar su veredicto. La jueza Dolly Fernández comenzó la audiencia y, previo a que el jurado popular pase a deliberar la resolución por un lapso de dos horas, dio lugar a que los siete imputados puedan decir sus últimas palabras.
César Sena, quien era esposo de la víctima y está procesado por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor", prefirió no hablar.
A su turno, Emerenciano Sena, imputado por "homicidio doblemente agravado en carácter de partícipe primario", reiteró su inocencia, al igual que lo hizo el jueves.
Marcela Acuña pidió la intervención del Poder Judicial
Su esposa y madre de César, Marcela Acuña, imputada por el mismo delito que su marido, siguió sus pasos: "Primero quiero recalcar mi inocencia en cuanto a que soy una persona que jamás dañaría a otro ser humano, en cuanto a ese delito que se me imputa”, aseguró ante el jurado popular y luego empezó a hablar de temas políticos: “Sea cual sea la condena, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa”.
En ese marco, continuó su exposición refiriéndose a la justicia chaqueña y pidió su intervención: “Pido que el Poder Judicial de la provincia del Chaco sea intervenido por el desastre que hicieron con esta causa, que ojalá no siente una jurisprudencia. Se inició sobre la base de una mentira, con detenciones ilegales, con prejuicios, y creo que lo delictivo está en el Poder Ejecutivo, y me hago cargo de lo que digo, y voy a hacer todo, esté donde esté”, sostuvo.
Gustavo Obregón pidió perdón: "A Cesar lo quiero como a un hijo"
Gustavo Obregón, otro de los imputados, acusado de "encubrimiento agravado", cambió su estrategia y decidió hablar: "Pido perdón por mi acción u omisión, nunca fue mi intención lastimar ni hacer daño a nadie", expresó.
"Solamente lo acompañé a César, como lo he hecho infinitas veces, por el cariño, el respeto y la infinita gratitud que tengo hacia sus padres, el señor Emerenciano, la señora Marcela, quienes son pilares fundamentales en mi vida y en la de mi familia” agregó.
Luego, con la voz quebrada, manifestó ante el tribunal: "A César lo quiero y lo siento como un hijo del corazón ".
Por su parte, Griselda Reinoso, también acusada de encubrimiento, solo remarcó: “No me hago responsable de lo que me inculpa y me declaro inocente”.
Los otros dos acusados, Gustavo Melgarejo y Fabiana González decidieron no hablar ni ampliar sus declaraciones.
