Se fugó un ex integrante de las Brigadas Rojas de Italia que cumplía arresto domiciliario en Buenos Aires

Durante la década de 1970, integró la columna de Génova de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó atentados, secuestros y asesinatos en Italia.

Leonardo Bertulazzi

Uno de los episodios por los que fue condenado ocurrió el 12 de enero de 1977, cuando fue secuestrado el ingeniero naval Pietro Costa, perteneciente a una familia vinculada con la industria de los astilleros. La víctima fue liberada a fines de marzo de ese mismo año, después del pago de un rescate.

Según informó el medio italiano Leggo, parte del dinero obtenido mediante aquel secuestro habría sido utilizado por las Brigadas Rojas para adquirir el departamento de Roma donde, un año después, fue mantenido cautivo el exprimer ministro Aldo Moro, secuestrado y asesinado en 1978. Bertulazzi no participó del secuestro y asesinato de Moro ya que para ese entonces ya se encontraba detenido.