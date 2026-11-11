Se fugó un ex integrante de las Brigadas Rojas de Italia que cumplía arresto domiciliario en Buenos Aires
Leonardo Bertulazzi fue condenado en Italia a 27 años de prisión por su participación en la década del '70 en el secuestro del empresario Pietro Costa.
Leonardo Bertulazzi, un ex integrante de la organización terrorista Brigadas Rojas de Italia, se fugó este martes del departamento de la Ciudad de Buenos Aires en el que cumplía arresto domiciliario mientras se aguardaba por su extradición a Italia para cumplir la condena que le impuso la justicia de ese país. Bertulazzi, de 74 años de edad, escapó gracias a un arnés con el que se descolgó desde el balcón de su vivienda en el narrio porteño de San Telmo hasta un terreno baldío lindero. La fuga fue descubierta durante el cambio de guardia de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que custodiaban el lugar.
Además de permanecer bajo arresto domiciliario, a Bertulazzi se le había impuesto el uso de una tobillera electrónica y vigilancia policial las 24 horas.
Bertulazzi fue condenado en Italia a la pena 27 años de prisión tras darse por probada su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y su pertenencia a la organización armada Brigadas Rojas. De hecho, las autoridades argentinas estaban transitando los últimos trámites para avanzar con su extradicción cuando se fugó.
El italiano había llegado a la Argentina en 2002 y fue detenido por primera vez al año siguiente. Sin embargo, recuperó la libertad después de ocho meses debido a que la legislación argentina vigente en ese momento no contemplaba la extradición de personas condenadas en ausencia. En 2004 fue reconocido como refugiado político, una condición que le permitió permanecer en el país durante años.
Sin embargo en agosto de 2024 fue detenido otra vez tras perder la condición de refugiado político. Hasta ese momento, Bertulazzi se había establecido legalmente en el país, contaba con un DNI argentino, había declarado un domicilio en San Telmo e incluso estaba registrado ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy ARCA, para desarrollar actividades comerciales.
Durante la década de 1970, integró la columna de Génova de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó atentados, secuestros y asesinatos en Italia.
Uno de los episodios por los que fue condenado ocurrió el 12 de enero de 1977, cuando fue secuestrado el ingeniero naval Pietro Costa, perteneciente a una familia vinculada con la industria de los astilleros. La víctima fue liberada a fines de marzo de ese mismo año, después del pago de un rescate.
Según informó el medio italiano Leggo, parte del dinero obtenido mediante aquel secuestro habría sido utilizado por las Brigadas Rojas para adquirir el departamento de Roma donde, un año después, fue mantenido cautivo el exprimer ministro Aldo Moro, secuestrado y asesinado en 1978. Bertulazzi no participó del secuestro y asesinato de Moro ya que para ese entonces ya se encontraba detenido.
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