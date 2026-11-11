María Becerra agotó otra fecha y anunció un nuevo show en Buenos Aires: cuándo y cómo comprar las entradas

Cómo comprar las entradas para María Becerra en el Arena de Buenos Aires

Las entradas para la nueva función del domingo 7 de febrero de 2027 estarán disponibles desde este miércoles 11 de noviembre a las 16. La venta se realizará a través del sitio oficial del Arena de Buenos Aires, con todos los medios de pago habilitados. Además, habrá un beneficio de seis cuotas sin interés para quienes abonen con tarjetas Visa de Banco Macro.