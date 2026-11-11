María Becerra agotó otra fecha y anunció un nuevo show en Buenos Aires: cuándo y cómo comprar las entradas
La cantante sumó una décima presentación en el marco del Quimera Tour, luego de agotar todas las localidades de sus nueve shows anteriores y una primera función de febrero de 2027.
María Becerra confirmó una nueva fecha en el Arena de Buenos Aires en el marco de su exitoso Quimera Tour. La artista anunció que agotó las entradas para su presentación del 6 de febrero de 2027 y, ante la enorme demanda de sus seguidores, agregó un nuevo recital para el domingo 7 de febrero.
La confirmación llega a pocos días del comienzo de su serie de conciertos, que tendrá un formato inmersivo en 360° y promete una experiencia diferente para el público, con una puesta en escena que buscará generar una cercanía especial entre la cantante y sus fanáticos.
De esta manera, María Becerra suma diez fechas confirmadas en el Arena de Buenos Aires. Los shows del 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26 y 27 de noviembre ya se encuentran agotados, al igual que la primera función de febrero de 2027.
Cómo comprar las entradas para María Becerra en el Arena de Buenos Aires
Las entradas para la nueva función del domingo 7 de febrero de 2027 estarán disponibles desde este miércoles 11 de noviembre a las 16. La venta se realizará a través del sitio oficial del Arena de Buenos Aires, con todos los medios de pago habilitados. Además, habrá un beneficio de seis cuotas sin interés para quienes abonen con tarjetas Visa de Banco Macro.
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