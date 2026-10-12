A qué hora se va la humedad pringosa del AMBA

Durante las primeras horas del sábado la mañana todavía conservará algo de humedad residual, pero a partir de las 14 y las 16 horas el nivel de humedad se desplomará hasta el 51%, barriendo por completo la sensación pringosa. El cielo se presentará con nubes y claros, con una mínima de 8°C y una máxima de 16°C, dando inicio a un período de tiempo estable, seco y despejado que se consolidará durante todo el domingo.