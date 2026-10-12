A qué hora se va la humedad pringosa del AMBA
El SMN y los reportes meteorológicos anticipan lluvias y un ambiente pegajoso. Cuándo cambia el aire en el AMBA y desciende la humedad.
Las jornadas grises e inestables continuarán marcando el ritmo de la semana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Tras varios días de lloviznas intermitentes, la elevada humedad acumulada en el ambiente genera una sensación agobiante que recién encontrará un alivio definitivo hacia el próximo fin de semana.
Cuándo bajará la humedad y cesarán las lluvias en el AMBA
El aire denso y pegajoso persistirá durante gran parte de los próximos días debido a la constante entrada de vientos húmedos del este y sureste. El cronograma extendido marca que las precipitaciones continuarán afectando la región de forma recurrente:
- Martes 13: el termómetro se ubicará entre los 12°C y los 18°C con probables lloviznas aisladas (60%) y una humedad que recién tendrá una leve tregua por la tarde, antes de volver a subir por la noche.
- Miércoles 14: se espera una máxima de 20°C con cielo mayormente cubierto, lluvias débiles hacia el final del día y registros de humedad cercanos al 90%.
- Jueves 15: será la jornada más inestable y complicada de la semana, con un 90% de probabilidad de lluvias moderadas que dejarán hasta 17 mm de agua acumulada y mantendrán la pesadez ambiental en valores extremos.
- Viernes 16: continuará el tiempo fresco y desapacible, con lloviznas residuales durante la madrugada y la mañana, alcanzando una máxima de 17°C.
A qué hora llega el alivio del aire seco en el AMBA
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y anticipan lluvias por seis días seguidos en Buenos Aires: a qué hora se larga
El quiebre definitivo de las condiciones meteorológicas se producirá recién a partir del sábado 17 de octubre, cuando el viento rote de manera sostenida al sector sur e ingrese una masa de aire considerablemente más seca y fresca.
Durante las primeras horas del sábado la mañana todavía conservará algo de humedad residual, pero a partir de las 14 y las 16 horas el nivel de humedad se desplomará hasta el 51%, barriendo por completo la sensación pringosa. El cielo se presentará con nubes y claros, con una mínima de 8°C y una máxima de 16°C, dando inicio a un período de tiempo estable, seco y despejado que se consolidará durante todo el domingo.
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