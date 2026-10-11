Cambió el pronóstico y anticipan lluvias por seis días seguidos en Buenos Aires: a qué hora se larga
Expertos en meteorología prevén otra semana con inestabilidad y varias jornadas de lluvias en el AMBA. Qué dicen los diferentes informes sobre el clima.
Luego de las precipitaciones del sábado y la jornada de descanso que trajo el domingo, los pronósticos meteorológicos muestran discrepancias sobre lo que sucederá durante los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con posibilidades de hasta seis días seguidos con lluvias.
Mientras que algunas plataformas especializadas anticipan una seguidilla ininterrumpida de días pasados por agua, el organismo oficial prevé un panorama con precipitaciones concentradas únicamente en el inicio de la semana.
De acuerdo con el pronóstico extendido del sitio especializado Metered, el AMBA ingresará en una racha de seis días consecutivos con probabilidad de precipitaciones, extendiéndose desde el lunes hasta el sábado inclusive.
Seis días de lluvias débiles en AMBA, según Metered
El reporte de la plataforma internacional anticipa un panorama con chubascos y lluvias débiles distribuidas a lo largo de toda la semana:
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Lunes: 60% de probabilidades de lluvia débil, principalmente hacia las horas del mediodía.
Martes: 60% de probabilidades de precipitaciones débiles, concentradas entre la madrugada y la media mañana.
Miércoles: 70% de probabilidad de lluvias débiles desde la madrugada hasta las 14:00 horas.
Jueves: El día con mayor probabilidad (90%) de precipitaciones débiles, situadas entre el mediodía y las 18:00 horas.
Viernes: 80% de probabilidades de lluvias débiles entre el mediodía y las 21:00 horas.
Sábado: 60% de probabilidad de lluvia débil desde las 9:00 hasta las 18:00 horas.
Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional sobre el clima en Buenos Aires
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional presenta un escenario más moderado y limita las probabilidades de precipitaciones al arranque de la semana laboral, con temperaturas templadas y marcas máximas que oscilarán entre los 16 y 19 grados:
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Lunes: Cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana. Por la tarde y la noche el cielo permanecerá nublado. Temperatura mínima de 9 °C y máxima de 16 °C.
Martes: Cielo nublado, manteniéndose la probabilidad de lluvias aisladas por la mañana. Hacia la tarde y la noche se espera cielo mayormente nublado. Mínima de 11 °C y máxima de 18 °C.
Miércoles: Cielo mayormente nublado, ya sin precipitaciones previstas. Marcas térmicas de entre 14 °C y 18 °C.
Jueves: Jornada con cielo mayormente nublado. Mínima de 14 °C y máxima de 19 °C.
Viernes: Cielo mayormente nublado y tiempo estable, con marcas entre los 15 °C y los 19 °C.
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